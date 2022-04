Intel: Notebooks mit Arc-Alchemist-Grafikkarten werden wohl erst Ende Q2 2022 erwartet

Die ersten Notebooks mit den neuen Arc-Alchemist-Grafikkarten in Form der Intel A370M und Intel A350M sollten eigentlich direkt zur Vorstellung der neuen Grafikkartengeneration in den Handel kommen.

Wie ein Blick auf die aktuelle Marktverfügbarkeit in Deutschland zeigt, lässt sich hierzulande aktuell kein einziges Notebook mit einer Arc-Alchemist-Grafikkarte von Intel erwerben. Auf Nachfrage von "Game Union TV" hat der Intel-Support den Verkauf der neuen Notebooks mit Arc-Alchemist-Grafikkarte nun auf das Ende des zweiten Quartals 2022 datiert und weicht damit von der angekündigten, direkten Verfügbarkeit der Modelle zur Vorstellung der Grafikkarten-Serie ab.

Die PR-Abteilung von Intel verbessert sich allerdings mit einer eigenen Antwort und stellt heraus, dass die ersten Notebooks in Form des Samsung Galaxy Book2 Pro bereits in Südkorea verkauft werden und in den kommenden Wochen auch in anderen Märkten erhältlich werden sollen.

Insgesamt wirkt die Kommunikation bei dem Release der Notebooks mit Arc-Alchemist-Grafikkarten von Intel etwas missglückt. Während das Unternehmen von einer direkten Verfügbarkeit spricht, können entsprechende Notebooks noch gar nicht erworben werden und nur ein Modell wird überhaupt als verfügbar in einer Region gelistet. Intel scheint mit dem Release der Grafikkarten-Serie unbedingt den angepeilten Termin des ersten Quartals 2022 mit dem Stichtag des 30. März 2022 einhalten zu wollen und nimmt damit auch widersprüchliche Informationen zu der allgemeinen Verfügbarkeit der Notebooks in Kauf.

Weiterhin bleibt abzuwarten, wie sich die neuen Grafikkarten in den verschiedenen Notebooks verhalten werden, wenn diese dann voraussichtlich im Juni 2022 in den Handel kommen dürften.