Hisense Hi Reader: E-Reader im Smartphone-Format

Mit dem Hi Reader versucht Hisense den umkämpften Markt der E-Reader auf eine unkonventionelle Art zu erobern. Anstatt auf die bekannten Formate in Buchseiten-Form zurückzugreifen, setzt der Hi Reader auf ein Format, was einem Smartphone gleicht.

Der kompakte E-Reader von Hisense besitzt ein 6,7 Zoll großes Display mit einer Pixeldichte von 300 PPI. Dank des verwendeten E-Ink-Displays kann auch bei voller Lichteinstrahlung das Display gut abgelesen werden, darüber hinaus kann das Display mit einer Beleuchtung und 36 Helligkeitsstufen aufwarten. Der 7,5 Millimeter dünne E-Reader wiegt nur 177 Gramm und arbeitet mit dem Unisoc Tiger 610 als Prozessor. Das SoC kann dabei auf zwei schnellere ARM-Cortex-A75-Kerne und sechs Effizienz-Kerne der Cortex-A55-Architektur zurückgreifen. Der Arbeitsspeicher beläuft sich auf vier Gigabyte RAM und der integrierte Datenspeicher misst respektable 64 Gigabyte.

Dank Android 10 als Betriebssystem, kann der Hisense Hi Reader auch mit handelsüblichen Android-Apps umgehen. Mittels Bluetooth 5.0 oder AUX können mit dem E-Reader auch Audioinhalte ausgegeben werden. Über den Google Play Store verfügt der E-Reader allerdings nicht, weshalb Android-Programme aus anderen Quellen bezogen werden müssen.

Angeboten wird der Hisense Hi Reader aktuell nur in China für 1.749 Yuan, was aktuell rund 250 Euro entspricht. Importe des E-Readers lassen sich inklusive Einfuhrumsatzsteuer und Versand allerdings erst ab 420 Euro im Internet finden. Angaben zu einem möglichen Release in Europa machte der Hersteller bislang noch nicht.