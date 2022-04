Apple befÃ¼rchtet ProduktionsausfÃ¤lle von mehr als 10 Millionen iPhones

Das iPhone 13 und iPhone 13 Pro von Apple könnte in den kommenden Monaten etwas schwieriger zu bekommen sein, da Apple von stärkeren Produktionsausfällen ausgehen muss.

Die aktuelle Infektionslage in China gestaltet sich zunehmend auch für die Technikbranche zu einem Problem. Das Land verfolgt noch immer eine 0-Covid-Strategie, was dazu führt, dass komplett Städte in Isolation gesteckt werden.

China hat noch bis Mitte April einen weitreichenden Lockdown verhängt, um die aktuelle Covid-19-Welle besser eindämmen zu können. Der Ausfall der Arbeiter und die Schließung von Produktionsstätten soll sich dabei auch auf die Technikbranche auswirken, allem voran bei der Produktion des aktuellen iPhones von Apple, da sowohl Fabriken in Shanghai als auch Kushan vorübergehend schließen müssen.

Der Zulieferer Pegatron ist aktuell für rund 20 bis 30 Prozent der Fertigung der aktuellen iPhones verantwortlich. Der chinesische Zulieferer musste seine Arbeit vorerst allerdings niederlegen, bis die Arbeitskräfte wieder aus der Isolation entlassen werden. Nach Angaben der Kollegen von Reuters wird sich der Ausfall der Produktionsstätten direkt auf die Verfügbarkeit der iPhones auswirken. Es wird geschätzt, dass rund 10 Millionen Smartphones weniger produziert werden können als bislang eingeplant war. Aktuell scheint es unmöglich, den Produktionsausfall auffangen zu können, da der Lockdown bereits drei Wochen anhält und ein Ende der Isolation noch nicht abzusehen ist.

Aktuell sind sowohl das iPhone 13 als auch das iPhone 13 Pro in Deutschland noch lieferbar. Wann genau die Auswirkungen der Produktionsausfälle auch die Lagerbestände in Europa beeinflussen werden, kann noch nicht mit Sicherheit prognostiziert werden.