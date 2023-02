Honor: Verlängerte Updates von bis zu 5 Jahren für ausgewählte Smartphones

Der Smartphone-Hersteller Honor will sich künftig von der Konkurrenz mit besonders langen Update-Zyklen abheben.

Um auch außerhalb von China auf sich aufmerksam zu machen, hat der Smartphone-Hersteller Honor nun verlängerte Update-Zyklen für die geplanten Modelle Honor Magic Vs und Magic 5 Pro angekündigt.

Das Honor Magic Vs soll ein Foldable werden, während das Honor Magic 5 Pro sich mit einer besonders guten Kamera etablieren soll. Innerhalb der nächsten fünf Jahre will Honor die Smartphones mit allen Android-Updates inklusive zeitnahen Sicherheitsupdates versorgen. In diesem Zeitraum dürften die Smartphones dementsprechend noch mit drei großen Android-Betriebssystemupdates versorgt werden.

Honor ist die ausgegliederte Smartphone-Sparte von Huawei für den europäischen Markt. Da das Unternehmen nicht mehr direkt mit der Mutterfirma zusammenarbeitet, sind die Modelle von Honor nicht von den amerikanischen Embargos betroffen und können auch die hierzulande beliebten Google-Apps sowie den PlayStore anbieten.

Mit einem Preis von bis zu 1.200 Euro für das Honor Magic 5 Pro muss sich der Hersteller auch hierzulande von der Konkurrenz abheben und setzt deshalb auf eine besonders lange Software-Unterstützung. Während das Magc Vs von Honor sich gegen das Galaxy Z Fold 4 positioniert, dürfte das Magic 5 Pro gegen das Topmodell in Form des Galaxy S23 Ultra antreten. Als absolutes Highlight bietet das Magic 5 Pro eine Tripple-Kamera mit dem aktuell besten DxOMark-Wert auf dem Smartphone-Markt und kann sich damit selbst gegen die 200-MP-Kamera von Samsung durchsetzen.