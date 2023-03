Epic Games: Spiele-Veröffentlichungen künftig ohne größere Prüfung auf Qualität

Epic Games öffnet weiter seine Plattform für die Spiele-Entwickler und bietet künftig auch das Self-Publishing an.

Während die Veröffentlichungen der Spiele in dem Store von Epic Games bislang bei kleineren Studios vorab geprüft wurden, soll dieser Schritt nach einer Registrierung künftig wegfallen.

Größere Publisher bietet Epic Games bereits seit einiger Zeit die Möglichkeit an, die eigenen Spiele selbst über die Plattform zu veröffentlichen, sodass diese ohne Prüfung direkt Online verfügbar werden. Bei kleineren Publishern wurden die Spiele vorab allerdings noch geprüft, ob diese den Regularien des Stores entsprechend und danach erst freigegeben. Diese Prüfung nimmt allerdings Zeit und Ressourcen in Anspruch, weshalb Epic Games sich von diesem System verabschieden möchte.

Ähnlich wie der Konkurrent Steam, will Epic Games das Self-Publishing für eine Gebühr von 100 US-Dollar auch für kleinere Entwickler zulassen. Mit der weiteren Öffnung des Stores gleicht sich Epic Games damit immer mehr der Spieleplattform Steam von Valve an. Mit einer Spielebibliothek von mehr als 50.000 Spielen ist Steam allerdings noch deutlich größer als Epic Games, welche eine Bibliothek von rund 2.000 Spielen vorweisen können. Mit der einfachen Inserierung von eigenen Spielen, dürfte die Spiele-Auswahl in den kommenden Monaten bei Epic Games aber stark ansteigen.

Weiterhin gilt, dass die Veröffentlichung von hasserfüllten oder diskriminierenden Inhalten, Pornografie, urheberrechtsverletzende sowie betrügerische und irreführende Inhalte verboten sind. Ähnlich wie bei Steam dürfte die Prüfung der Spiele aber erst nach der eigentlichen Veröffentlichung erfolgen, sodass zumindest teilweise nicht gebilligte Inhalte für die Kunden zugänglich werden.

Epic Games kann sich mit einem deutlich günstigeren Bezahlmodell von nur rund 12 Prozent anstatt 30 Prozent der Einnahmen, wie bei der Konkurrenz üblich, abgrenzen.