Kingston FURY Renegade Pro: Neuer DDR5-RAM RDIMMs mit bis zu 6000 MT/s

Die neuesten DDR5-Module der FURY-Renegade-Pro-Serie von Kingston sind als Registered-DIMMs auch für Server-Systeme und Workstations geeignet.

Die RAM-Module der Serie sollen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, sowie hohe Taktraten auszeichnen. Nach Angaben des Herstellers werden an die DRAMs die höchsten Ansprüche gestellt, sodass eine hohe Datenintegrität sichergestellt werden kann. Die DDR5-Module können mit einer On-Die-ECC-Unterstützung aufwarten, wo die Überprüfung des Datenspeichers direkt in den Speicherkomponenten integriert ist. Die RAM-Module sind dementsprechend selbstständig in der Lage Multi-Bit-Fehler zu erkennen und diese im Fehlerfall sogar zu korrigieren.

Die RAMs der FURY-Renegade-Pro-Serie sind Plug-n-Play-fähig und bieten bis 4.800 MT/s eine automatische Übertaktung, welche einfach in BIOS/UEFI angewählt werden kann. Mittels eines XMP-3.0-Profils können die RAMs auf zertifizierten Mainboards, je nach Modell, mit bis zu 6.000 MT/s betrieben werden. Dank der Nutzung des XMP-3.0-Profils werden dabei die nötigen Spannungen und Timings für die höheren Taktraten automatisch geladen.

Angeboten werden die neuen RAMs der FURY-Renegade-Pro-Serie mit RDIMMs in verschiedenen Konfigurationen bis 16 bis 256 Gigabyte und Taktgeschwindigkeiten von 4.800 bis 6.000 MT/s. Während die Single-Module bis zu 32 Gigabyte Datenspeicher bereitstellen, werden für die Nutzung von bis zu 256 Gigabyte bis zu acht Module benötigt. Die Spannung der RAMs liegt zwischen 1,1 Volt und bis zu 1,35 Volt. Angaben zu der Preisgestaltung für die RAM-Kits machte Kingston noch nicht.