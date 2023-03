Intel Arc Grafik-Treiber 101.4148: Viele Neuerungen und Unterstützung von Diablo 4 Beta

Die Treiber von den neuesten Desktop- und dedizierten Mobil-Grafikkarten der Arc-Alchemist-Serie von Intel stellen das Unternehmen vor größere Probleme. Während den Entwicklern gelungen ist, sehr potente Hardware für einen akzeptablen Preis anzubieten, schwächeln die Grafikkarten vor allem bei der Unterstützung und Optimierung von Spielen.

Das die Optimierung der Treiber bei Intel aktuell eine höhere Priorität einnimmt, zeigen den regelmäßigen Updates für neuere Spiele. Mit dem neuesten Grafik-Treiber 101.4148 als Beta-Version wurde auch die Unterstützung von der Beta-Version von 'Diablo 4' eingeführt. Mit dem sogenannten Day-Zero-Patch wird sichergestellt, dass die Grafikkarten der Arc-Alchemist-Serie eine akzeptable Performance in dem neuesten Spiel von Activision Blizzard bieten. Allerdings kann durch die kurzfristige Veröffentlichung nicht das WHQL (Windows Hardware Quality Labs Testing) durchlaufen werden, weshalb die Version vorerst nur als Beta veröffentlicht wurde.

Darüber hinaus wurde auch die Unterstützung von 'Deceive Inc.' mit den Treibern eingeführt und es sind Performance-Verbesserungen bei 'Sons of The Forest' in Verbindung mit den Arc-Alchemist-Grafikkarten vorgenommen worden. Einige Fehler bei 'The Riftbreaker', 'Resident Evil 4 Remake' wurden ebenfalls behoben.

Die Liste der bekannten Probleme mit den Treibern ist allerdings immer noch sehr lang. Dabei bemüht sich Intel um Transparenz und Offenheit, dass die Probleme auch angegangen werden und mit den nächsten Updates auch behoben werden.