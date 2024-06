Die neue Digital-Variante wird zu einem geringeren Preis als das Standardmodell angeboten und richtet sich an Nutzer, die ihre Spiele ausschließlich digital erwerben möchten.

Zusätzlich zu dieser kostengünstigeren Option präsentiert Microsoft eine Galaxy Black Special Edition der Xbox Series X. Diese zeichnet sich durch ein schwarzes Design mit grünen Akzenten aus und verfügt über eine verdoppelte Speicherkapazität von 2 TB. Angesichts des Marktpreises für zusätzlichen Speicher stellt diese Edition wohl eine besonders attraktive Option für Konsumenten dar, die einen größeren Speicherbedarf haben.

Die Xbox Series S, die kleinere Schwesterkonsole, wird nun ebenfalls in Weiß angeboten und erhält eine Speichererweiterung auf 1 TB. Die bisherige Carbon Black-Variante wird allerdings gar nicht weitergeführt.

Die neuen Modelle sollen in Deutschland zu folgenden Preisen erhältlich sein: Die Xbox Series S in Weiß mit 1 TB SSD für 349,99 Euro, die Xbox Series X Digital Edition in Weiß mit 1 TB Speicher für 499,99 Euro und die Xbox Series X Galaxy Black Special Edition mit 2 TB SSD für 649,99 Euro. Microsoft plant, die Verfügbarkeit und den Verkaufsstart der neuen Konsolen in den kommenden Monaten zu präzisieren, wobei die Auslieferung noch vor dem Weihnachtsgeschäft beginnen soll.