Xbox: Neue Oberflächen für die Microsoft-Konsolen

Bereits im Herbst 2022 hat Microsoft die ersten Tests der neuen Xbox-Oberfläche an Insider herausgegeben, welche nun nach etlichen Monaten des Austestens und auch der Sammlung von Nutzerfeedback veröffentlicht wurde.

Das neue Oberflächenupdate wird dabei sukzessiv für alle Benutzer einer Xbox Series X/S und auch für die Xbox One ausgerollt. Das neue Layout orientiert sich dabei stärker an der Oberfläche der PlayStation 5 von Sony und zeigt keinerlei größere Werbeeinblendung auf der Hauptseite. An der oberen Bildschirmleiste sind Schnellzugriffselemente platziert, welche den direkten Zugriff auf die eigene Spielebibliothek sowie Apps ermöglicht.

Die Startseite der Xbox-Konsolen lässt sich zudem nach den eigenen Wünschen anpassen, sodass eigene, oft genutzte Kacheln festgepinnt werden können. Insgesamt stehen dafür indessen neun Kacheln in der ersten Reihe zur Verfügung, wobei nicht festgepinnte Kacheln durch die als letzte verwendeten Programme/Spiele automatisch ersetzt werden. Darüber hinaus wurden auch kleinere Änderungen an den Freuende&Community-Updates vorgenommen, um eine schnellere Übersicht für den Anwender zu schaffen.

Der Hintergrund kann ebenfalls frei gestaltet werden und kann auch das letzte Spiel darstellen, welches der Anwender gespielt hat, dafür wird das Vorschaubild vergrößert.

Insgesamt soll das neue Design aufgeräumter und auch übersichtlicher wirken. Auf die bislang in den Insider-Varianten eingespielte, präsente Werbung wird bei der offiziellen UI-Version nach deutlichem Feedback der Nutzer wohl komplett verzichtet.