Intel Default Settings: Richtlinien werden auf noch mehr CPUs ausgeweitet!

Diese Vorgaben sind von den Baseline-Profilen der Mainboardhersteller zu unterscheiden, was für die Nutzer von besonderer Bedeutung ist.

Die bisherigen Default Settings waren auf die Modelle Core i9-13900K/KS und Core i9-14900K/KS beschränkt. Nun hat Intel diese Richtlinien auf die Modelle Core i7-13700K/KF, Core i7-14700K/KF, Core i5-13600K/KF und Core i5-14600K/KF ausgeweitet. Für die Core i9-Modelle gibt es sowohl ein Performance- als auch ein Extreme-Profil, während für die anderen Modelle nur ein Performance-Profil vorgesehen ist. Ein Baseline-Profil wird zwar erwähnt, aber Intel empfiehlt dessen Nutzung nur, wenn es für die Kompatibilität erforderlich ist.

In einem kürzlich veröffentlichten Support-Dokument geht Intel auf einen Bug in der Implementierung des Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB) ein, der zuvor für Aufsehen gesorgt hatte. Intel bestätigte, dass erhöhte Spannungseingaben aufgrund früherer BIOS-Einstellungen, die den Betrieb des Prozessors bei hohen Temperaturen ermöglichten, zu Instabilitäten geführt haben könnten. Ein Patch für den eTVB-Bug wurde entwickelt und soll vor dem 19. Juli 2024 in BIOS-Updates der OEM/ODM-Mainboardpartner integriert werden. Obwohl dieser Bug zur Instabilität beitragen kann, ist er nicht die Hauptursache des Problems.

Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, und Intel betont, dass solche Analysen komplex sind. Das Unternehmen dankt seinen Partnern und der Intel-Community für ihre Geduld. Eine finale Analyse und Erklärung der Problematik wird noch erwartet. In der Zwischenzeit stellt Intel sicher, dass alle Nutzer über die empfohlenen Energieversorgungsprofile für die Intel Core 13. und 14. Generation (K/KF/KS) Desktop-Prozessoren informiert sind.