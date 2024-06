be quiet! Dark Rock 5 im Test

Ganz in schwarz mit hohem Drehzahlbereich

Nachdem be quiet! bereits den Dark Rock Pro 5 erneuert hat und mit dem Dark Rock Pro Elite dazu noch einen Highend-Kühler hervorgebracht hat, gesellt sich ein weiteres Modell der Generation 5 zu den be quiet! Kühlern. Der Dark Rock 5, Nachfolger des beliebten Dark Rock 4, geht an den Start.

Das kompaktere Modell kommt als Single-Tower-Kühler daher, der komplett in schwarz gegenüber dem Vorgänger optisch deutlich aufgewertet worden ist. Aber auch abseits der Optik gibt es interessante Neuerungen.

Es springt geradezu ins Auge, dass der Dark Rock 5 mit der neuen Kühlerabdeckung daher kommt. Die Mesh-Abdeckung ist magnetisch gehalten und verdeckt die Enden der Heatpipes.

Der neue Look wird nicht nur durch die Formgebung beeinflusst sondern auch durch die spezielle schwarze Beschichtung mit Keramikpartikeln die neben der Optik auch noch für bessere Wärmeübertragung sorgen soll.

Be Quiet bleibt sich bei dem Modell treu und verzichtet wieder komplett auf jegliche Beleuchtung, ein Punkt der bei Freunden der Marke immer recht gut aufgenommen wird. Die Standard-Produkte bei be quiet! haben eben einen Ruf zu verteitigen was schlichte Optik angeht.

Beim Lüfter setzt der Dark Rock 5 auf einen Silent Wings 4 120mm PWM-Lüfter, der mit einem sehr hohen Drehzahlbereich bis 2000 UPM aufwarten kann.

Dank des asymmetrischem Design erreicht der Kühler eine gute RAM-Kompatibilität und da der Lüfter effizient und einfach mit Klammern gehalten wird kann er auch beliebig in der Höhe verändert werden.

Auf der Rückseite des Lüfters sieht man verschiedene Aussparungen in den Lamellen, die für einen geringeren Laustärkelevel sorgen sollen.

Auf der Unterseite setzt be quiet! neben einer vernickelten Bodenplatte auf sechs 6-mm-Kupferheatpipes, wie man es auch schon vom Dark Rock 4 kennt. Natürlich ist die Bodenplatte bei der Ausliferung durch eine Folie geschützt.

Beim Kauf ist der Lüfter nur mit einem der Silent Wings 4 120 mm Lüfter ausgestattet. Dem Kühler liegen aber vier Klammern bei, so dass auch zwei Lüfter am Kühler in Push-Pull-Konfiguration genutzt werden können. Damit lässt sich die Leistung des Kühlers noch einmal steigern, was aber natürlich mit höheren Kosten und zudem auch höherer Laustärke einhergeht.

Da der Lüfter in der Standardkonfiguration bereits 69.90 Euro kostet loht sich ein solches Upgrade eher nicht, weil man beim direktkauf eines Kühlers mit zwei Lüftern wie dem Dark Rock Pro 5 zumeist günstiger weg kommt.