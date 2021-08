Amazon arbeitet an eigenem Quantencomputer

Laut einem Bericht des "Handelsblatts" hat Amazon die Entwicklung eines eigenen Quantencomputers in Angriff genommen.

In einem Interview hat Oskar Painter von Amazon Web Services (AWS) die Arbeiten an einem Quantencomputer bestätigt. Das Unternehmen will dabei die Hardware, Software und auch nötigen Algorithmen für den Einsatz in eigener Regie entwickeln.

Während bislang vor allem IBM und Google mit dem Bau von Quantencomputern in Verbindung gebracht werden, wird mit Amazon ein weiterer, großer Konkurrent in den bislang überschaubaren Markt einsteigen.

IBM kann seinen Kunden bereits mit dem "Q Systems One" einen Zugriff auf einen funktionierenden Quantencomputer mit 20 Qubits anbieten. Google selbst will ein System mit bis zu 53 Qubits für eigene Berechnungen nutzen.

Wann Amazon einen entsprechenden Quantencomputer anbieten beziehungsweise nutzen kann, wurde nicht genauer erläutert.