Corsair DDR5 SODIMM: Neue RAM-Module mit bis zu 4.800 MHz

Die neuesten RAMs der Vengeance-Serie von Corsair werden als 64-GB-Kit mit jeweils 32 Gigabyte Speicher pro Modul angeboten.

Die DDR5-SODIMM-Module sind vor allem für den Einsatz in Notebooks konzipiert und bieten einen Standardaufbau ohne Kühlkörper, sodass die Module in jeden handelsüblichen DDR5-SODIMM-Slot verbaut werden können.

Die neuen Module von Corsair arbeiten mit einer Spannung von 1.1 Volt und erreichen dabei eine Geschwindigkeit von effektiv 4.800 MHz, was dem PC5-38400-Standard (DDR5-4800) entspricht. Die Latenzen der SODIMM-RAMs der Vengeance-Serie werden mit CL40-40-40-77 angegeben und bereits in zahlreichen Notebooks getestet. Auf der Webseite der RAMs ist eine Liste mit kompatiblen Notebooks gelistet, welche vor allem Alienware- und MSI-Notebooks enthält. Die Installation kann bei den meisten Modellen dank integrierter Wartungsklappe sehr einfach vorgenommen werden. Die passenden BIOS-Einstellungen können mittels Intel XMP-Profil einfach geladen werden. Corsair will die Vengeance-Serie der DDR5-RAMs stetig erweitern und plant bereits Module mit mehr als 5.200 MHz.

Nach Angaben des Herstellers werden für die RAMs nur handverlesene Hochleistungs-Chips verwendet, welche über eine herausragende Signalqualität und Stabilität verfügen. Dank der erweiterten Garantie kann Corsair für die Module eine Funktionsgarantie über die komplette Lebensdauer des Einsatzgerätes anbieten.

Angeboten werden die neuen Module der Vengeance-Serie von Corsair ab sofort über den eigenen Webshop und bei verschiedenen Partnern für eine unverbindliche Preisempfehlung von 564,99 Euro.