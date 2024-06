Corsair ATX 3.1 SFX-Netzteile - Nachfolger der berühmten SF-Serie angekündigt

Donnerstag, 06. Jun. 2024 21:18 - [rj]

Die Netzteile der SF-Serie von Corsair gelten weithin als die besten SFX-Netzteile auf dem Markt. Allerdings sind die Modelle kaum noch im Handel verfügbar. Rettung naht in Form des Nachfolgers mit ATX 3.1

Corsair hat die SF-Platinum Serie im Jahr 2019 vorgestellt, wo sie wir auch ausführlich getestet hatten (Test: Corsair SF750, SF600, SF450 Platinum Netzteil im SFX-Format). Seit diesen Tagen hat sich das Netzteil als eindeutiger Technologieführer an der Spitze der SFX-Netzteile über Jahre festgebissen. Da die Netzteil-Serie von Corsair eingestellt ist, sind nur noch Restbestände auf dem Markt verfügbar.

Nun nutzt Corsair die Computex um den Nachfolger unter gleichem Namen anzukündigen. Die neue SF-Serie 2024 im ebenfalls kleinen SFX-Formfaktor ergänzt die bereits erschienenen ATX 3.1 kompatiblen Netzteile von Corsair. Im Bereich Netzteile sicherlich eines der Highlights im Jahr 2024.

Wie bislang kommt die Serie mit 80 PLUS Platinum-zertifizierter Effizienz daher, allerdings hat sich die Leistung noch enmal erhöht. Die Modelle reichen von 750 über 850 bis hin zu 1000 W.

Dank der neuen Typ 5-Micro-Fit-Steckverbinder werden die Netzteile was die Verkabelung angeht noch platzsparender und besitzen zudem individuell gesleevte Kabel.

Corsair verspricht in seinen Mitteilungen das "Alles Gute an der alten SF-Serie beibehalten wurde". Auch der leise semi-passive Lüfter im 92mm Format ist wieder dabei allerdings dieses mal sogar mit einem besonders leisen FDB-Lager.

Der Lüfter soll erst bei einer Last von 40 % starten, was für ein SFX-Netzteil insbesondere in der 1000 Watt Version eine echte Ansage ist.

Was die Netzteile wirklich leisten werden wir uns natürlich anschauen, sobald die Modelle verfügbar sind.