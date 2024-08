Corsair-Mäuse M55 und M55 Wireless: Hohe DPI und lange Akkulaufzeit

Die M55 erreicht eine maximale Auflösung von 16.000 DPI, während die M55 Wireless beeindruckende 24.000 DPI bietet. Beide Mäuse nutzen optische Sensoren, die eine Genauigkeit wie bei Laser-Mäusen versprechen. Die Abtastrate liegt bei bis zu 1.000 Hz, was für die meisten Spieler mehr als ausreichend ist.

Die Mäuse sind symmetrisch gestaltet, verfügen jedoch auf der linken Seite über zwei Daumentasten. Insgesamt bieten sie sechs programmierbare Tasten, die sich individuell anpassen lassen. Ein DPI-Schalter ermöglicht es, die Auflösung schnell und ohne zusätzliche Software anzupassen, was besonders in unterschiedlichen Spielsituationen von Vorteil ist.

Ein Highlight der M55 Wireless ist ihre lange Akkulaufzeit. Dank der Slipstream-Technologie kann sie bis zu 185 Stunden durchhalten. Im Bluetooth-Modus sind sogar bis zu 400 Stunden möglich. Die Maus wird mit einer AA-Batterie betrieben, die bei Bedarf einfach ausgetauscht werden kann.

Die M55 Wireless wiegt nur 60 Gramm und ist für 55 Euro erhältlich. Die kabelgebundene M55 ist mit 54 Gramm etwas leichter und kostet 40 Euro. Beide Modelle bieten eine attraktive Kombination aus Leistung und Preis, die sowohl Gelegenheitsspieler als auch Profis ansprechen dürfte.

Corsair hat bei der Entwicklung der neuen Mäuse besonderen Wert auf Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit gelegt. Die symmetrische Form der Mäuse ermöglicht es sowohl Rechts- als auch Linkshändern, die Geräte komfortabel zu nutzen. Die Daumentasten sind strategisch platziert, um eine intuitive Bedienung zu gewährleisten, ohne dass der Benutzer seine Handhaltung ändern muss.

Die programmierbaren Tasten bieten eine hohe Flexibilität und können je nach Bedarf mit verschiedenen Funktionen belegt werden. Dies ist besonders nützlich für Spieler, die in unterschiedlichen Genres unterwegs sind und ihre Maus an verschiedene Spielstile anpassen möchten. Der DPI-Schalter ist leicht zugänglich und ermöglicht es, die Empfindlichkeit der Maus in Echtzeit zu ändern, was in hektischen Spielsituationen einen entscheidenden Vorteil bieten kann.

Ein weiterer Vorteil der M55 Wireless ist ihre Vielseitigkeit in Bezug auf die Konnektivität. Neben der Slipstream-Technologie, die eine schnelle und stabile Verbindung gewährleisten soll, bietet die Maus auch eine Bluetooth-Option. Dies macht sie zu einer idealen Wahl für Benutzer, die ihre Maus nicht nur zum Spielen, sondern auch für andere Aufgaben wie Büroarbeit oder unterwegs nutzen möchten. Die lange Akkulaufzeit soll sicherstellen, dass die Maus auch bei intensiver Nutzung nicht ständig aufgeladen werden muss.