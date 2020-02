Nvidia GeForce Now: Game-Streaming-Angebot mit eigenen Spielen

Mit GeForce Now hat der Grafikkartenhersteller Nvidia einen ernsthaften Konkurrent zu Googles Stadia Dienst vorgestellt.

Das aktuelle Jahr 2020 könnte für Spieler neben der Einführung der Next-Gen-Konsolen zum Weihnachtsgeschäft vor allem als Startschuss für einige Game-Streaming-Dienste in Erinnerung bleiben.

Mit GeForce Now hat Nvidia den eigenen Game-Streaming-Dienst vorgestellt, welcher die Berechnung der aufwendigen Grafik in den eigenen Rechenzentren übernimmt und von dem Spieler selbst nur eine gute Internetverbindung sowie ein Endgerät mit minimaler Ausstattung voraussetzt.

Getestet wurde GeForce Now bereits seit über einem Jahr. Angeboten wird der Dienst in einer kostenlosen Variante und in einem Abo-Modell für 5,49 Euro im Monat. Der Preis steht vorerst nur bis Ende des Jahres fest könnte sich dann noch einmal ändern. Gratis wird dabei nur eine 1-stüdige Session angeboten, wer längere Spielzeit pro Tag nutzen möchte, muss die "Gründer"-Variante nutzen. Zusätzlich stehen ein bevorzugter Zugriff sowie RTX-Details den kostenpflichtigen Abonnenten zur Auswahl.

Der große Vorteil von GeForce Now ist die Verknüpfung der eigenen Spielbibliothek von Steam, Uplay und EpicGames. Anders als bei Stadia müssen die Spiele dementsprechend nicht bei Nvidia zu vorgeschrieben Preise erworben werden. Zur Verfügung stehen zum Start 1.400 unterstütze Spiele, wobei 1.000 Spiele nur auf Abruf funktionieren und vor der spielen noch aus der Cloud installiert werden müssen.

Die Nutzung von GeForce Now setzt für die 720p-Auflösung bereits eine 15 MBit/s schnelle Internetleitung voraus. Für die Nutzung von FullHD-Inhalten sind konstante 25 MBit/s nötig und später soll noch die 4K-Auflösung folgen, angaben zur Bandbreite wurden aber noch nicht gemacht.