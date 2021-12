Noctua NH-P1: Komplett passiver Kühler auch mit Alder-Lake-CPUs kompatibel

Die wuchtige Konstruktion des Noctua NH-P1 erlaubt die Kühlung eines Prozessors komplett ohne einen aktiven Lüfter.

Damit der Noctua NH-P1 allerdings auch mit einem neuen Alder-Lake-Prozessor verwendet werden kann, ist das LGA 1700 Mounting-Kit nötig. Das Mounting-Kit bietet der Hersteller kostenlos für alle Käufer mit einem Kaufbeleg des Kühlers und Nachweis der entsprechenden Plattform an. Alternativ kann das Mounting-Kit von Noctua auch für 7,90 Euro erworben werden. Neue Kühler, welche ab 2022 produziert werden, sollen das entsprechende Mounting-Kit für den neuesten Sockel von Intel bereits standardmäßig im Lieferumfang beinhalten, sodass nur Kunden, welche den Kühler bereits besitzen das LGA 1700 Mounting-Kit nachbestellen müssen.

Intel hat bei dem Sockel LGA 1700, welcher bei den neuesten Alder-Lake-CPUs verwendet wird, den Lochabstand etwas abgepasst, sodass die Halterungen der älteren Sockel nicht mehr kompatibel sind.

Der Noctua NH-P1 ist als passiver CPU-Kühler auch für leistungsstarke Prozessoren ohne Übertaktung zugelassen. Aufgelistet werden als kompatible CPUs alle neuen Alder-Lake-Modelle inklusive dem Core i9-12900K, welcher eine Abwärme von bis zu 125 Watt TDP besitzt. Noctua weist allerdings bei dem NH-P1 darauf hin, dass der Kühler nur in bestimmten Gehäusen ordnungsgemäß funktioniert und es sich kein Hitzestau an dem Kühler entwickeln darf. Im Zweifel kann an dem NH-P1 allerdings auch ein Lüfter für eine bessere Frischluftversorgung installiert werden.

Angeboten wird der Noctua NH-P1 aktuell für rund 110 Euro.