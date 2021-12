1&1 bereitet viertes Mobilfunknetzwerk für Deutschland vor

Mit 1&1 wird in Deutschland nach der Telekom, Vodafone und Telefónica das vierte Mobilfunknetz realisiert.

Bis spätestens 2025 will 1&1 mehr als 3.800 Mobilfunkstandorte auf Dächern und Masten über den Anbieter Vantage Towers anbieten können. Die Firma ist als Tochterunternehmen von Vodafone eingetragen und wird die Standorte an 1&1 für mindestens 20 Jahre lang vermieten. 1&1 hat mehrere Möglichkeiten der Erweiterung von bis zu 5.000 Standorten über Vantage Towers in Aussicht gestellt, um eine Grundabdeckung des eigenen Netzes anbieten zu können. Insgesamt plant 1&1 mit rund 12.000 Standorten für die Bereitstellung des eigenen 5G-Netzes.

Der Aufbau des vierten Mobilfunknetzwerks in Deutschland wird von 1&1 weiter vorangetrieben, viele Aufgaben wie den allgemeinen Betrieb des Netzes hat das Unternehmen allerdings schon ausgegliedert. Die deutsche Tochter des japanischen Konzerns Rakuten wird das 1&1-Netz betreiben und warten. Bei der 5G-Technologie will sich das Unternehmen an dem offenen Standard Open RAN bedienen, was wiederum die Kosten senken soll.

Die Infrastruktur für den Betrieb des 1&1-Netzes wird zudem von der Versatel Deutschland durch die Bereitstellung des Zugangsnetzes und der Rechenzentren unterstützt. Laut 1&1 CEO Ralph Dommermuth verfügt die United Internet AG nun über die zentralen Bausteine, um den Roll-Out des eigenen 5G-Mobilfunknetzes voranzutreiben.

Konkrete Pläne für den Start des 5G-Netzes von 1&1 wurden allerdings noch nicht genannt. Derzeit kann noch nicht abgeschätzt werden, wann das Unternehmen das vierte Mobilfunknetz in Deutschland auch für Endkunden anbieten kann.