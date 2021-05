Clubhouse bereitet Android-Release vor

Die beliebte App "Clubhouse" wird derzeit in den USA für Android getestet, die App soll aber in Kürze für alle Android-Nutzer freigeschaltet werden.

Das soziale Netzwerk für Podcast-Sendungen "Clubhouse" wird offiziell nur für Apple-System mit iOS angeboten. Künftig sollen auch Android-Anwender die App nutzen können.

Geplant ist ein weltweiter Release für alle Android-Nutzer in der nächsten Woche. Vorerst soll die App in Japan, Brasilien und Russland noch am Dienstag und Indien sowie Nigeria am Freitag veröffentlicht werden. Die Grund-Funktion von "Clubhouse", Podcasts mit Personen zu teilen, wurde von vielen Konkurrenten aufgegriffen, welche den Android-Markt bereits bedienen. Unklar ist deshalb, ob sich "Clubhouse" ähnlich gut wie auf dem iOS-System verbreiten wird.

Clubhouse plant zudem weitere Monetarisierungen mit Abo-Modelle und Trinkgeld-Funktionen für Veranstalter oder gar Veranstaltungen, welche mit einem Eintrittsgeld bezahlt werden müssen.