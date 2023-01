Tomb Raider: Neues Spiel soll noch in diesem Jahr vorgestellt werden

Die Entwickler von Crystal Dynamics arbeiten aktuell an einem neuen Teil der "Tomb Raider"-Serie, welches wohl noch in diesem Jahr vorgestellt wird.

Wie der Brancheninsider Miller Ross erfahren haben will, wird Crystal Dynamics noch in diesem Jahr einen neuen Teil der "Tomb Raider"-Serie vorstellen.

Während die Arbeit an "Marvel's Avengers" vorerst eingestellt wird und der Fokus nun auf dem neuen "Tomb Raider" liegt, soll die Entwicklung besser vorankommen als bislang angenommen wurde. Offiziell hat Crystal Dynamics die Arbeit an "Marvel's Avengers" bereits eingestellt, um keine weitere Ressource an das Live-Service-Game mehr zu verschwenden. Der Fokus der Entwickler soll indessen auf "Tomb Raider" und einem neuen "Perfect Dark" liegen.

Bei der Entwicklung von "Perfect Dark" sei es allerdings zu ein paar Problemen gekommen, während bei dem neuen "Tomb Raider" alles nach Plan verläuft. Laut dem Insider Ross könnte deswegen das neue "Tomb Raider" auch vor "Perfect Dark" in den Handel kommen. Eine offizielle Enthüllung des neuen "Tomb Raider" gabs es aber noch nicht. Ein erster Teaser sowie die offizielle Vorstellung lässt dementsprechend noch auf sich warten.

Bereits bestätigt wurde der Publisher Amazon, welcher die Rechte an der "Tomb Raider"-Serie sich bereits im Dezember vergangenen Jahres sicherte und damit auch ihr erstes AAA-Spiel veröffentlichen will. Die Entwicklung des Spiels soll aber in den Händen von Crystal Dynamics liegen und Amazon soll nur als Publisher für den Titel fungieren.