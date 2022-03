The Witcher: CD Projekt Red soll Engine-Wechsel für neues Spiel in Betracht ziehen

Ein ehemaliger Entwickler von CD Projekt Red hat verlauten lassen, dass die Entwicklung an dem neuesten Teil der 'The Witcher'-Serie nicht mehr in den RED-Engine erfolgt, sondern in der Unreal Engine 5 von Epic.

Als Grund für den Wechsel wird die überaus solide Basis der Unreal Engine 5 genannt, sowie das Problem, dass die RED-Engine für jedes neue Spiel stark umgeschrieben werden muss. Obwohl 'The Witcher 2'. 'The Witcher 3' und auch 'Cyberpunk 2077' die RED-Engine als Basis besitzen, sollen die Unterschiede der Engine bereits bei diesen drei Titeln enorm aussehen.

Darüber hinaus hatten die Entwickler vermehrt Performance-Probleme, weil eigentlich die Annahme war, dass die Änderungen an der Engine nicht nur das Design verbessert, sondern dass die Engine auch allgemein besser funktionieren würde. Für das kommende 'The Witcher'-Spiel hätte deswegen eine komplett neue Engine herhalten müssen, weshalb sich die Entwickler nun auf die Basis der Unreal Engine 5 geeinigt haben.

Der ehemalige Entwickler, Bart Wronski, hat auf Twitter erklärt, dass er oft damit beschäftigt war einzelne Teile der Engine immer wieder neu zuschreiben, dabei betrafen die Änderungen auch die Kernebene, was wiederum zu Problemen führte und andere Teile ebenfalls neu implementiert oder gar umgeschrieben werden mussten. Dabei soll es sich sowohl um Änderungen der GFX-Abstraktionen, Container als auch Mathematikbibliothek gehandelt haben.

Um welches 'The Witcher'-Spiel es sich handeln wird, welches auf der Unreal Engine 5 basiert, kann aktuell noch nicht beantwortet werden. Bislang wurde lediglich bestätigt, dass es sich nicht um 'The Witcher 4' handeln wird.