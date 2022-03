Apple stellt erstes iPhone-Wallet für Ausweis und Führerschein in den USA vor

Das iPhone von Apple kann in den USA ab sofort digitale Ausweise für die Bürger einiger US-Bundesstaaten aufnehmen.

Das Smartphone kann künftig auch den Führerschein oder den Ausweis ersetzen, wenn diese in einem sicheren Wallet hinterlegt werden. Apple kann beispielsweise für die Einwohner des Bundesstaates Arizona erstmals ein verbindliches Wallet für die Dokumente vorweisen.

In der vorinstallierte App "Wallet" des iPhones können ab sofort der Führerschein und der digitale Ausweis als State-ID gespeichert werden. Neben dem US-Bundesstaat Arizona sollen noch zehn weitere US-Bundestaaten die Möglichkeit freigeschaltet haben, das Wallet von Apple auf dem iPhone zu nutzen.

Für die Hinterlegung des Führerscheins muss dieser mittels der iPhone-Kamera eingescannt werden. Zudem muss der Ausweis mittels eins Selfies verifiziert werden, welches dann an die Behörden übermittelt und mit den Daten aus dem Ausweis verglichen wird. Ähnlich wie bei der Einrichtung der Face-ID-Gesichtserkennung muss der Nutzer verschiedene Kopf- und Gesichtsbewegungen für die Verifizierung durchführen. Die eigentliche Zulassung erfolgt allerdings erst durch die jeweilige Behörde der Bundesstaaten, sodass eine virtuelle Aktivierung etwas Zeit in Anspruch nehmen kann.

Erste kompatible Lesegeräte werden bereits in Flughäfen getestet und sollen künftig in mehreren Sicherheitsschleusen zum Einsatz kommen. Der iPhone-Ausweis kann beispielsweise künftig in der Sicherheitsschleusen des Phoenix Sky Harbor International Airport genutzt werden können. Darüber hinaus soll der Ausweis künftig auch bei Autovermietungen und auch bei der Altersverifikation beim Kauf von Alkohol, Zigaretten und Medikamenten dienen.

Android-Smartphones unterstützen den mDL-Standard für eine ähnliche Technologie. Bislang erfüllen allerdings nur sehr wenige Geräte den nötigen Standard ISO 18013-5 für die Hinterlegung eines digitalen Führerscheins.

In Deutschland wurde nach Problemen mit dem Prototyp der ID-Wallet-App vorerst die Freischaltung eines digitalen Führerscheins wieder zurückgezogen.