MSI QD-OLED Update: Mehr als nur ein Firmware-Patch für die Monitore!

Mittwoch, 15. Mai. 2024 15:49 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Dieses Update, bringt eine Reihe von Verbesserungen und neuen Funktionen, um die Benutzererfahrung zu optimieren. Zu den Neuerungen gehört eine DSC-Schaltfläche im OSD-Menü, die es ermöglicht, DLDSR- und DSR-Modi zu aktivieren.

Für den MPG 271QRX QD-OLED wurde eine HDMI PC/Konsole-Schaltfläche hinzugefügt, wobei der "PC"-Modus als Standardeinstellung dient. Das Update unterstützt auch alternative Bildschirmdiagonalen durch Downscaling.

Der MPG 321URX QD-OLED, ein 32-Zoll-Monitor, bietet nun die Möglichkeit, zwischen einer 24,5-Zoll- und einer 27-Zoll-Option zu wählen, während der MPG 271QRX QD-OLED, ein ursprünglich 27-Zoll-Monitor, eine Option mit einer 24,5-Zoll-Bildschirmdiagonale ermöglicht. Zudem wurde die Farbumfangsbegrenzung bei aktiviertem HDR behoben, und der HDR-Modus speichert nun separate Einstellungen für den aktuellen Modus. Sprachliche Optimierungen wurden vorgenommen, und Bildflimmern bei aktiviertem VRR wurde behoben.

Eine neue "Power LED"-Schaltfläche im OSD-Menü erlaubt es dem Benutzer, die LED auszuschalten. Weitere Verbesserungen betreffen die Eingabeverzögerung und Latenzen. Ein Problem mit einer weißen Linie bei einer Auflösung von 2560x1440 bei 360Hz, das nur den MPG 271QRX QD-OLED betraf, wurde behoben. Auch eine fehlerhafte Anzeige, die zu einem dunklen Bildschirm nach der VRR-Umschaltung führte, wurde korrigiert. Schließlich wurde das Verhalten des Panelschutzes optimiert.

In den FAQs zum Firmware-Update FW.010 werden häufig gestellte Fragen beantwortet. So wird erklärt, wie man die DSC-Funktion über das OSD-Menü ausschaltet, die standardmäßig aktiviert ist, aber nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden kann. Sobald DSC deaktiviert ist, können Nutzer DSR und DLDSR in der Nvidia-Systemsteuerung verwenden. Die neu hinzugefügte HDMI-PC/Konsole-Option, die es den WQHD-Monitoren von MSI ermöglicht, 4K-Signale zu empfangen, verbessert die Bildqualität mit Konsolen. Diese Option ist allerdings nur für den MPG 271QRX QD-OLED verfügbar. Die sichtbare Bildschirmdiagonale kann über das OSD-Menü geändert werden, und diese Funktion ist mit HDR kompatibel, jedoch nicht mit VRR. Die Einstellungen für den SDR- und den HDR-Modus werden über das OSD-Menü vorgenommen und automatisch gespeichert. Die Power-LED an der Unterseite des Monitors kann ebenfalls über das OSD-Menü ausgeschaltet werden.