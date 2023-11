Steam Deck OLED: Neue Version mit mehr Leistung und besserem Bildschirm

Ohne vorherige größere Ankündigung hat Valve die überarbeitete Version des Steam Deck OLED vorgestellt. Das Besondere an der tragbaren Konsole ist dabei nicht nur das OLED-Display mit 90 Hz und einer maximalen Helligkeit von bis zu 1.000 cd/m² mit HDR und erweitertem Dynamikumfang.

Um das neue Modell besser von der originalen Version zu unterscheiden, wird die ältere Variante des Steam Deck nun von Valve Steam Deck LCD bezeichnet. Im Vergleich zu dem Vorgänger bietet das Steam Deck OLED aber nicht nur einen verbesserten Bildschirm, sondern auch an der Hardware sowie der Effizienz hat Valve bei dem neuen Modell gearbeitet.

Das Steam Deck OLED bietet indessen einen Akku mit 50 Wh sowie eine von AMD angepasste Custom-APU, welche in der 6-nm-Strukturbreite produziert wird. Die "Spehiroth" genannte APU basiert weiterhin auf der "Van Gogh"-Generation mit Zen-2-Kernen und RDNA-2-GPU. Dank des Wechsels auf die 6-nm-Strukturbreite bei der Fertigung geht die neue APU aber deutlich genügsamer zu Werke. Ebenfalls soll sich der geringere Stromverbrauch durch die Nutzung der OLED-Technologie beim Bildschirm sowie der etwas größere Akku positiv bemerkbar machen, sodass das Steam Deck OLED insgesamt rund 43 Prozent länger ohne Steckdose auskommt, als der Vorgänger.

Etwas mehr Leistung kann die neue Steam Deck OLED ebenfalls abrufen, was vor allem an der kühleren und effizienteren Custom-APU in Kombination mit schnellem LPDDR5-Arbeitsspeicher und der insgesamt niedrigeren Leistungsaufnahme zusammenhängt. Die verbaute Grafikeinheit mit acht CUs und 512 RDNA-2-Shadereinheiten soll ebenfalls von dem schnelleren 16 Gigabyte Arbeitsspeicher profitieren, welcher jetzt mit 6.400 MT/s anstatt 5.500 MT/s angegeben wird. Der Leistungszuwachs bei dem neuen Steam Deck OLED liegt im Mittel allerdings nur im einstelligen Bereich von 5 bis 7 Prozent.

Angeboten wird die neue Steam Deck OLED direkt über Steam für einen Verkaufspreis ab 579 Euro für das Modell mit 512 Gigabyte Datenspeicher ab dem 16. November 2023.