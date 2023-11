Imagination Technologies: Grafikeinheiten künftig auch für Gaming-PCs?

Das britische Unternehmen Imagination Technologies ("ImgTec"), welches aus VideoLogic entstanden ist, kündigt die ersten Grafikeinheiten an, welche auch für den Desktop ausreichend Leistung bieten sollen.

Mit der neuen DXD-Architektur will Imagination Technologies die Grafikleistung der eigenen Grafikeinheiten erheblich verbessern und künftig auch Gaming-PCs mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten mit den eigenen Grafikkarten bestücken.

Die zwei neu vorgestellten Grafikeinheiten IMG DXD-72-2304 MC1 und IMG DXD-72-2304 MC2 basieren auf DirectX-11-Grafikprozessoren und sind erstmals leistungsfähig genug, um theoretisch auch in Desktop-PCs genutzt werden zu können. Bislang gibt ImgTec allerdings nur eine Unterstützung von Android, Linux und Windows 10 an, was einige Fragen offen lässt.

Nach den ersten Angaben von Imagination Technologies bietet das Topmodell in Form der IMG DXD-72-2304 MC2 eine maximale Leistung von 4.608 FP32-FLOPs/Clock, während die IMG DXD-72-2304 MC1 auf eine Rechenleistung von 2.304 FP32-FLOPs/Clock kommt. Damit sollen sich die Grafikeinheiten mit passender RISC-V-Firmware, Vulkan 1.3 und OpenGL 4.6 via Zink Support sowohl im Cloud-Gaming-Bereich ansiedeln als auch bei klassischen Notebooks und Desktop-PC zum Einsatz kommen.

Imagination Technologies klassifiziert die Grafikeinheiten selbst im Bereich der "Mainstream 1080p PCIe Devices", was die erwartete Gaming-Leistung etwas eingrenzt. Dementsprechend dürften die Grafikkarten zwar für einige Casual-Games ausreichen, aber wohl kaum aktuelle AAA-Games in höheren Details flüssig wiedergeben können.

Dennoch wagt sich Imagination Technologies erstmals auf den Desktop-Markt mit den eigenen Grafikbeschleunigern, sodass neben den etablierten Grafikkartenherstellern mit High-End-Karten von Nvidia und AMD nun auch Intel mit den Arc-Modellen sowie ImgTec mit den MC-Varianten den Mittelklasse-Markt erweitern.