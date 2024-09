Boost für MSI-Mainboards: BIOS-Update bringt 13 Prozent mehr Leistung

Montag, 02. Sep. 2024 18:21 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die neuen BIOS-Optionen, die eine TDP von 105W ermöglichen, sind ab sofort für die unterstützten Mainboard-Modelle verfügbar. Erste Testergebnisse mit dem Cinebench R23 zeigen deutliche Leistungsunterschiede bei den verschiedenen TDP-Einstellungen des Ryzen 7 9700X. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung des Updates für Nutzer, die das Maximum aus ihren Systemen herausholen möchten.

Zu den unterstützten Mainboards gehören unter anderem die Modelle MEG X670E GODLIKE, MEG X670E ACE, MPG X670E CARBON WIFI, MAG X670E TOMAHAWK WIFI, X670E GAMING PLUS WIFI, MPG B650 CARBON WIFI, MPG B650 EDGE WIFI, MAG B650 TOMAHAWK WIFI, MAG B650M MORTAR WIFI, MAG B650M MORTAR und B650M GAMING PLUS WIFI. MSI plant, in den kommenden Wochen zusätzliche BIOS-Updates für alle AMD 600er Mainboards zu veröffentlichen, um eine breite Unterstützung des Updates sicherzustellen.

Für Nutzer, die Unterstützung bei der Durchführung eines BIOS-Updates benötigen, stellt MSI eine detaillierte Videoanleitung zur Verfügung. Diese Anleitung führt Schritt für Schritt durch den Update-Prozess und hilft, mögliche Fehler zu vermeiden. Darüber hinaus bietet MSI auf seiner offiziellen Website umfassende Informationen zu den neuen BIOS-Optionen und den unterstützten Mainboards.

Weitere Informationen zu den MSI AMD 600er Mainboards und den neuen BIOS-Optionen finden Sie auf der offiziellen MSI-Website. Hier können Nutzer auch die neuesten Updates und Ankündigungen verfolgen, um stets auf dem Laufenden zu bleiben.