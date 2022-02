be quiet! Pure Power 11 FM 850 Watt im Test

Pure Power FM mit mehr Power

Mit dem Pure Power 11 FM hat be quiet! zuletzt eine richtige Überraschung auffahren können. Nachdem zuvor eine ganze Reihe von Serien nur „aktualisiert“ wurde ist das Pure Power 11 FM zur Überraschung vieler auf einer komplett neuen Plattform gefertigt worden.

Mittlerweile ist be quiet! bei seinen Netzteile wie zum Beispiel dem Straight Power Platinum schon in der elften Version angekommen. Die Dark Power Reihe hat es mit dem Dark Power 12 Pro und dem Dark Power 12 sogar noch eine Version weitergebracht. Das Pure Power selbst darf sich auch schon mit einer 11 schmücken.

Das Pure Power 11 FM passt nicht so ganz in dieses Zahlensystem, denn nicht nur ist es das erste Pure Power Netzteil das Vollmodular ist, nein es basiert auch auf einer komplett anderen Plattform als die anderen Pure Power Modelle. Es hat also mit den Pure Power 11 ohne „FM“ nicht wirklich viel gemeinsam. Wieso das Netzteil nicht als Pure Power 12 oder nur Pure Power FM genannt wurde, wird wohl ein internes Geheimnis bei be quiet! bleiben

Bislang war das Pure Power 11 FM nur in drei Versionen mit 550,650 und 750 Watt verfügbar. Nun kommt noch einmal ein 850 Watt und ein 1000 Watt Modell hinzu.

Alle drei vorherigen Modelle haben wir bereits in einem ausführlichen Test begutachtet. Eine kurze Zusammenfassung des Test des be quiet Pure Power FM als Video findet ihr auch auf unserem Youtube-Kanal.

Pure Power 11 FM - Was ist neu?

Wie die bisherigen Modelle der Pure Power 11 FM Serie ist auch das 850 Watt Modell 80 Plus Gold zertifiziert. Das Gleiche gilt auch für die Pure Power 11 und die Straigt Power 11 Serie. Bei be quiet! gibt es also aktuell gleich drei Netzteilserien in der Gold-Klasse. Diese sind deshalb aber noch lange nicht alle gleich Effizienz, denn der Unterschied in der Gold-Klasse zwischen verschiedenen Modellen kann beachtlich ausfallen, vor allem im unteren Lastbereich.

Das umfangreiche Angebot an Gold-Klasse-Netzteilen liegt auch dem Fakt zu Grunde, dass es sich hier um die am härtesten Umkämpfte Preisklasse handelt. Die Netzteile bieten daher auch mit das beste Preis-Leistungsverhältnis. Das Pure Power 11 FM 850 Watt liegt preislich bei etwa 115 Euro und damit etwa 20 Euro unter dem Straight Power 11 und etwa 30 Euro unter dem Straight Power 11 Platinum, keine all zu großen Unterschiede. Bei Angeboten kann sich das Preisranking der Netzteile so auch schnell einmal umkehren. Es ist aber davon auszugehen das der Preis des Pure Power 11 FM mit der Zeit deutlich fallen wird, weil wir uns aktuell einfach in keiner "normalen Preissituation" befinden.

Das neue Pure Power 11 FM 850 kommt wieder im klassichen be quiet! Gehäuse mit eingestanztem Logo und den markanten 120 mm Lüfter mit seinem weißen Ring daher und unterscheidet sich deutlich von den Straight Power Modellen die ein deutlich aufwendigeres Gehäuse besitzen.

Zum Einsatz kommt erneut die moderne LLC und SR-Technologie und natürlich DCDC-Wandlung für die Nebenspannungen. Technisch ist das Pure Power 11 FM deutlich moderner als das Pure Power 11 und das Straight Power 11, denn das neue Modell bietet schnellere Timings, dazu kann es im Burst-Modus arbeiten um hohe Effizienz bei besonders niedrigen Lasten zu erreichen. Bis zu 93,3 % Effizienz soll das Modell bei 50% Last erreichen. Die Signal und Spannungsqualität viel bei den bisher von uns getesteten Modellen sogar besser aus als anderen Modellen von be quiet! Das muss aber beim 850 Watt Modell nicht auch so sein, weshalb wir uns natürlich eines zum Test organisiert haben. Übrigens befindet sich auch das 1000 Watt Modell bei uns in der Redaktion, der Test dazu wird etwas später erscheinen.

Be quiet! ist für seine penible Auslegung der Schutzschaltungen bekannt und so finden sich auch beim neusten Netzteil wieder alle mit an Board. Überlastschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Unterspannungsschutz, Überstromschutz und auch ein Überhitzungsschutz sind vorhanden. Dazu ist das Netzteil erneut mit zwei 12V-Rails ausgestattet, das die Sicherheit zusätzlich noch einmal erhöht.

Als wesentliches Feature, das schon im Namen angepriesen wird, ist das Pure Power FM Vollmodular, so dass alle Kabel am Netzteil abnehmbar sind. Alle vorherigen Modelle des Pure Power waren semimodular. Tatsächlich macht das aber gar keinen so großen Unterschied, denn die festen Kabel waren zuvor auch schon die, die man sowieso in jedem Fall benötigt.

Technische Details und Spezifikationen

Wie die anderen Modelle auch ist die 850 Watt Version des Pure Power FM als Multirail-Netzteil mit zwei 12V Schienen ausgeführt. Die erste Schiene ist dabei stärker ausgelegt, leistet bis zu 40 A und versorgt damit ATX,SATA/Molex Anschlüsse und den PCIe 1 Strang. Die EPS-Leitung und PCIe 2 Strang liegen auf der zweiten 12V Schiene die bis zu 36 A leistet. besonders schön ist das be quiet bei diesem Netzteil die Schienen direkt an den Buchsen des Netzteils benannt hat. Man kann also ohne ins Handbuch zu schauen jederzeit sehen, welche Schiene für welchen Anschluss genutzt wird.

Auf den Nebenspannungen ist die Leistung einzeln mit 22A etwas höher, die kombinierte Gesamtleistung bleibt mit 120 Watt aber zu den kleineren Modellen gleich. Die genauen Leistungsdaten können aus der Tabelle unten entnommen werden.

Spezifikationen be quiet! Pure Power FM Modell 550 Watt 650 Watt 750 Watt 850 Watt Leistung gesamt 550 650 750 850 Peak Leistung = = = 900 Leistung 3.3/5V gesamt 120 120 120 120 12V-Gesamt 45,8A

550W 54,16A

650W 62,5A

750W 70,8A

849.6W 12V-Rails 2 2 2 2 Leistung Rails 28A / 24A 32A / 28A 36A / 32A 40A / 36A 3,3V 20A 20A 20A 22A 5V 20A 20A 20A 22A -12V 0.3A 0.3A 0.3A 0.3A 5 V SB 3A 3A 3A 3A





Kabelkonfiguration be quiet! Pure Power FM 550 Watt 650 Watt 750 Watt 850 Watt Länge mm Typ Anz. Kabel x Stecker ATX 24-pin 550 rund/sleeved 1x1 1x1 1x1 1x1 EPS / ATX12V 8 Pin 500 flach 1x1 1x1 2x1 EPS / ATX12V 4 Pin 500 flach 1x1 EPS / ATX12V 8 Pin 600 flach 1x1 EPS / ATX12V 4+4 Pin 600 flach 1x1 6+2-pin PCIe 500/150 flach 2x1 2x2 2x2 2x2 SATA #3 500/150/150 flach 1x3 1x3 1x3 SATA #4 500/150/150/150 flach 1x4 1x4 1x4 2x4 SATA/Molex #5 550/150/150/150 flach 1x2/2 1x2/2 1x2/2 1x2/2 Floppy an #5 1 1 1 1

Für den Test des Netzteils nutzen wir die Lastverteilung, die nach der 80-Plus-Spezifikation für die verschiedenen Schienen vorgesehen ist. Dabei handelt es sich um eine symmetrische Verteilung, die alle Schienen gleichmäßig nach ihrer maximalen Leistung beansprucht.

Das Diagramm unten zeigt die genutzten Lasten im Vergleich zur maximal möglichen Ampere-Leistung. Diese Verteilung entspricht im Test 100% Last. 0 % Last bedeutet, dass das Netzteil mit jeweils 0 Ampere Einstellung am Load-Tester läuft und lediglich die Spannungen der einzelnen Schienen ohne zusätzliche Last gemessen werden. Es ist also an alle Schienen nur ein Voltmeter in Betrieb und das Netzteil läuft ansonsten im Leerlauf.





Lieferumfang

Netzteil

Handbuch

DC-Kabel

Netzkabel

Unser Test-Equipment

Der Einsatz unserer eigenen Chroma-Teststation - die uns selbst gehört und nicht von einem Netzteilhersteller bereitgestellt wurde - ermöglich uns deutlich mehr Messungen vorzunehmen, als dies außer Haus aufgrund von Terminabsprachen und Zeiteinteilung möglich ist.

Gerade wenn es darum geht kleinste Unterschiede in der Effizienz zu bestimmen und so ein Netzteil qualitativ einordnen zu wollen, ist extrem teures professionelles Messequipment unabdingbar. Bei günstigen Messgeräten sind die Messtoleranzen so hoch, dass eine korrekte Einschätzung der Performance im Vergleich zu anderen Netzteilen kaum möglich ist. Gerade wo die Netzteile in den letzten Jahren immer enger zusammenrücken.

Wir werden In Sachen Testequipment direkt vom deutschen Chroma Service Center unterstützt. Chroma ist auf professionelles Testequipment zur Effizienzmessung spezialisiert und unterstützt uns mit Know-How in Sachen Messtechnik. Die Messtechnik von Chroma gilt im Bereich der Netzteilproduktion und Qualitätskontrolle als Referenz.

Neben der Chroma Teststation verfügen wir über weitere präzise Messinstrumente wie Keysight 34461a 6,5 Digit-Voltmeter, drei 4-Kanal-Oszilloskope mit 100 MHz, mit denen wir konstant alle Spannungen des Netzteils sowie die PG, PS_ON und AC-In Signale überwachen. Zu Kontrolle der Ripple-Noise-Werte besitzen wir zudem eine Low-Voltage-Differential-Probe, wie sie in den ATX-Spezifikationen vorgeschlagen wird.

Das gesamte Testequipment ist unser Eigentum und wurde von uns selbst angeschafft. Es wird nicht von einem Netzteilhersteller bereitgestellt und wurde auch nicht von Netzteilherstellern gesponsert. Wir sind diesbezüglich also völlig unabhängig.

Wer unsere Tests regelmäßig verfolgt, der weiß, dass wir zudem auch noch Zugriff auf die Teststation von Cooler Master in direkter Nähe in Eindhoven haben und in Zweifelsfällen dort unsere Ergebnisse an einer zweiten Station aber in einem anderen Setup verifizieren können. Wir sind nun also nun in der mehr als "luxuriösen" Lage gleich zwei Chroma-Teststationen in direkter Reichweite zu haben um unserer Ergebnisse zu validieren.