Diablo 4 wird wohl nicht im Game-Pass von Microsoft angeboten

Mit 'Diablo 4' steht der nächst Teil der beliebten Spiele-Serie in den Startlöchern. Der Release des Blizzard-Spiels ist für den 6. Juni 2023 angesetzt.

Im Zuge der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wurde von vielen Insidern bereits spekuliert, dass auch das kommende 'Diablo 4' in den Game-Pass von Microsoft integriert wird. Microsoft bietet über den Game-Pass bislang jedes selbst entwickelte Spiel für den PC oder die Xbox über das Abonnement an. Wie der General-Manager von Blizzard, Rod Fergusson, nun allerdings über Twitter ankündigte, seien ihm aktuell keine Pläne für die Veröffentlichung von 'Diablo 4' in den Game-Pass von Microsoft bekannt.

Aktuell ist die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft aber auch noch nicht von den Kartellbehörden abgesegnet worden, weshalb es sich um bei Activision Blizzard noch um eine unabhängige Firme handelt. Einer der Streitpunkte bei der Übernahme ist auch die Integration von neuen Spielen in den Game-Pass, was zu einem unfairen Wettbewerbsvorteil zugunsten von Microsoft laut Sony führen würde.

Microsoft versucht bereits die Kartellbehörden zu dem Deal zu überzeugen und hat angekündigt, dass alle Spiele des Publishers Xbox Game Studio beim Cloud-Gaming-Dienst GeForce Now von Nvidia spielbar bleiben und künftig auch weiterhin spielbar sein werden, wenn man diese Spiele zuvor beim Steam oder im Microsoft Store gekauft hat.

Aktuell kann damit nicht bestätigt werden, dass 'Diablo 4' auch in den Game-Pass von Microsoft integriert wird. Die erste Beta-Version des Spiels startet 17. März 2023 und läuft bis zum Abend des 20. März 2023. Der Test des offenen Beta soll dann am 24. März 2023 starten.