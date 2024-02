AMD enthüllt die ersten Pläne für die Zen-5-Architektur - Erste CPUs noch für 2024 geplant!

Die kommenden Ryzen- und auch Epyc-Prozessoren auf Basis der neuesten Zen-5-Architektur sollen noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Wie Lisa Sue, CEO von AMD, bestätigt hat, will AMD die ersten Prozessoren auf Basis der Zen-5-Architektur noch in diesem Jahr vorstellen. Bei den Epyc-Prozessoren wird es sich dabei um die Server-Varianten mit dem Codenamen "Turin" handeln, welche zu einem nicht näher genannten Termin in der zweiten Jahreshälfte 2024 erscheinen sollen.

Nach eigenen Angaben laufen die Vorbereitungen sowie die internen und kundenseitigen Validierungsarbeiten für die Zen-5-Architektur planmäßig und AMD erwartet, dass die geplante Markteinführung 2024 erfolgen kann. Die neuen Kerne auf Basis der Zen-5-Architektur sollen dabei nicht nur mehr Leistung pro Watt bieten, sondern auch Verbesserungen bei einer Vielzahl von Workloads im Serverbereich bieten.

Für Notebooks plant AMD ebenfalls neue Prozessoren, welche als Strix-Point-Generation für Consumer mit bis zu 12 Kernen ausgestattet sein sollen und über eine Grafikeinheit der RDNA-3,5-Architektur verfügen sollen. Mit Strix-Halo ist zudem eine High-End-Generation mit bis zu 16 CPU-Kernen und einer deutlich leistungsstärkeren Grafikeinheit zusätzlich geplant.

Auf die Desktop-Prozessoren der Ryzen-Serie nimmt Lisa Su bei der Bekanntgabe der Geschäftszahlen allerdings keinen direkten Bezug. Erwartet werden vorerst die Ryzen-8000-CPUs, welche allerdings noch auf der Zen-4-Generation basieren werden und wohl erst mit der Ryzen-9000-Generation der Sprung auf die neuere Zen-5-Generation erfolgt.