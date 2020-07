Google: Neue kostenlose Backup-Funktion für Android-Smartphones angekündigt

Google hat angekündigt einige Funktionen des Speicherdienstes Google One künftig kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Die automatische Backup-Funktion für Android-One-Abonnenten steht künftig kostenlos zur Verfügung.

Die kostenlose Backup-Funktion von Android-One geht über die integrierte Backup-Funktion von Android hinaus und bietet zudem die Möglichkeit Fotos, Videos, Nachrichten sowie weitere Inhalte in der Cloud von Google zu speichern.

Die Backup-Funktion wird vorerst nur für Android-Smartphones angeboten, womit alle Inhalte zentral in der Cloud von Google kostenlos gesichert werden können. Für die Nutzung des Dienstes ist ein Update der One-App erforderlich, welche über den PlayStore in den kommenden Tagen an alle Nutzer verteilt werden soll.

Die zusätzliche Speicherung der Inhalte für iOS-Nutzer soll ebenfalls in den kommenden Tagen freigeschaltet werden, was ein Update der App voraussetzt. Anwendern soll so die Möglichkeit gegeben werden mehr Speicherplatz lokal auf den Smartphones freizugeben.