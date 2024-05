AMD erweitert sein Angebot an AM5-Prozessoren um zwei neue Modelle: den Ryzen 7 8700F und den Ryzen 5 8400F.

Der Ryzen 7 8700F ist mit acht Kernen und einem Boost-Takt von bis zu 5 GHz ausgestattet. Der Prozessor wird für 299 Euro angeboten und verfügt über eine Thermal Design Power (TDP) von 65 W sowie eine aktive NPU, die als Ryzen AI vermarktet wird. Der Ryzen 5 8400F, der sechs Kerne und einen maximalen Takt von 4,7 GHz bietet, kommt ohne NPU und wird zu einem Preis von 199 Euro verkauft. Beide Prozessoren werden mit dem Wraith-Stealth-Kühler geliefert.

Die beiden CPUs basieren auf dem Phoenix-Design, verwenden jedoch nicht die Zen-4c-Kerne, die in einigen Modellen der Ryzen-8000G-Serie zu finden sind. In den Marketingmaterialien wird für die Ryzen-8000F-Serie eine RDNA-3-GPU als Feature genannt, was sich jedoch nur auf die dedizierte Ryzen-AI-Engine bezieht, die beim Ryzen 5 8400F fehlt, aber durch eine dedizierte Radeon-RX-7000-Karte mit RDNA-3-Architektur ergänzt werden kann.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen von AMD sind bei den beiden neuen Modellen besonders interessant: Der Ryzen 7 8700F kostet 299 Euro, während der Ryzen 7 8700G mit aktiver integrierter Grafik für 315 Euro erhältlich ist. Der Ryzen 5 8400F wird für 199 Euro angeboten, im Vergleich zum Ryzen 5 8500G, der bereits für 175 Euro verfügbar ist. Es wird erwartet, dass sich die Straßenpreise anpassen, sobald die neuen Modelle im Handel erhältlich sind und damit beide Prozessoren als mögliche Preis-Leistungs-Knaller für einige Anwender eine gute Alternative darstellen, wenn auf eine integrierte Grafikeinheit verzichtet werden kann.