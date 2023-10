MSI MAG Coreliquid E360 im Test

Zurück zu Standard!

Der Strom an neuen AIO-Wasserkühlungen nimmt auch in diesem Jahr kein Ende. Auch MSI ist wieder dabei und spendiert dem eigenen -Angebot ein Update in Form der neuen E360 aus der MAG Coreliquid Serie.

Diese neue AIO-Wakü ist nun wahlweise in schwarz oder trendigem weiß erhältlich und kommt für etwa 150 Euro zu Kunden. Dabei verzichtet sie gezielt auf besondere Extras wie Display oder spezielle Anschlüsse oder Software, wie man sie bei den MSI MPG CoreLiquid K360 und K240 Modellen gesehen hat.

Neben schick beleuchteten und leistungsstarken Lüftern soll vor allem auch der beleuchtete Pumpenkopf im stylischen Design überzeugen. Eine umfangreiche Sockel-Kompatibilität für alle gängigen Modelle und dazu eine einfache Montage sollen die E360 von MSI abrunden und vor allem auch für Einsteiger interessant machen.

Die MSI MAG Coreliquid E360

Unser Testmodell der MSI MAG Coreliquid E360 kommt als schwarze Version und setzt auf einen 360-mm-Aluminium-Radiator mit einer Dicke von 27 mm. Am Radiator findet sich ein Nachfüllport.

Zwei ca. 40 cm lange Schläuche mit einer schwarzen Nylonummantelung verbinden Pumpe und Radiator. Die Pumpeneinheit ist dabei nun rund gestaltet und mit einer nette indirekten Beleuchtung versehen die auch den MSI-Schriftzug enthält. Insgesamt wirkt das Modell etwas edler und weniger verspielt als die vorherigen MSI-Modelle. Angeschlossen wird die Pumpe via 4-Pin und die ARGB-Beleuchtung via 3-Pin-5-Volt. Es gibt also keine dedizierten oder USB-Anschlüsse. Kompatibilität mit dem Standard ist Trumpf, gut so!

Eine Kupferkontaktfläche sorgt als Bodenplatte für eine schnelle Abführung der Wärme von der CPU. Zwei Scharniere ermöglichen das einfache Verlegen der Schläuche. Je nach Sockel werden an der Pumpeneinheit einfach die Intel oder AMD-Montagebügel montiert.

Drei 120-mm-Lüfter mit einem milchigen Rotor sorgen im Betrieb für Frischluft und eine bunte Optik via ARGB. Fixiert werden die Lüfter mit jeweils vier Schrauben am Radiator und die Beleuchtung wird via einen 3-Pin-5-Volt-Stecker angesteuert. Jeder Lüfter verfügt zudem über eine ARGB-Weiche am Kabel. Insgesamt ist die AIO wirklich gut verarbeitet.

Lieferumfang/ Montage

Neben dem klassischen Montagezubehör für alle gängigen Sockel finden sich im Lieferumfang eine Dreifach-PWM-Weiche, eine Low-Noise-3-Fach-Lüfterweiche und eine Dosierspritze Wärmeleitpaste. Eine Anleitung gibt es leider nur noch via QR-Code.

Die Montage der E360 geht einfach von der Hand. Während die Pumpeneinheit einfach bei AMD am Retentionmodul eingehängt wird, wird der Radiator an einem freien Platz im Gehäuse montiert, die Dicke mit Lüftern beträgt 52 mm. Die Schläuche sind für normale ATX-Gehäuse ausreichend in der Länge und auch ansonsten bieten alle Kabel eine gute Länge.

Spezifikationen