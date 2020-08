InWin 216 Combo White im Test

Nach Glas kommt Holz!

Wer nicht einfach nur ein normales PC-Gehäuse sucht, sondern vielleicht etwas Spezielleres, der wird früher oder später auch einmal bei InWin vorbei schauen. Der taiwanesische Hersteller weiß immer wieder mit neuen Designs, besonders edlen Gehäusen oder auch absolut verrückten Gehäusen im obersten Preissegment zu überzeugen. Zuletzt konnten wir uns von InWin das A1 Plus mit RGB-Unterbodenbeleuchtung anschauen.

Mit dem InWin 216 Combo White hat InWin nicht nur ein neues weißes Gehäuse in sein Angebot aufgenommen, sondern liefert dieses für den EU-Markt direkt in einer Special Edition Kombination aus InWin 216 Gehäuse, 750 Watt Netzteil, drei Sirius Loop 120 RGB-Lüftern sowie einem Batman Aluminium Mauspad aus.

Das ganze Set erscheint zu einem Preis von 199 Euro in limitierter Auflage und ist exklusiv über den InWin EU Store zu beziehen.

Für unsere Leser bietet InWin für das Set einen Rabatt an. Einfach den Gutscheincode "tweakpc.inwin" eingeben und der Preis fällt um 10 €.

Wir schauen uns heute genauer an was das Set so kann. Für alle die das InWin 216 combo white lieber in bewegten Bildern sehen wollen, haben wir auf unserem TweakPC-Youtube-Kanal auch wieder ein Testvideo zum InWin 216 parat.

Lieferumfang

Mitgeliefert werden alle benötigen Schrauben, ein Speaker sowie ein Kärtchen mit einem QR-Code für die digitale Montageanleitung. Auch ein Grafikkartenhalter liegt im Lieferumfang für lange und schwere Grafikkarten bei. Abgerundet wird das Paket durch einen RGB-Taster, mit dem grundsätzliche Effekte eingestellt werden können. Dies kann im Gehäuse verklebt werden, leider nicht außerhalb.

Technische Daten