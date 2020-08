Montag, 17. Aug. 2020 17:35 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Von dem 10. bis 30. August 2020 wird das Event "Party Never Ends" mit mehreren Aktionen und Shows von Caseking veranstaltet.

Neben der Möglichkeit aktiv selbst Teilzunehmen an dem Online-Event, bietet Caseking auch verschiedene Produkte über den begrenzten Zeitraum in einer Rabatt-Aktion an. Aktuell wird die Model D- (minus) Gaming-Maus mit Wabenstruktur für eine bessere Belüftung und optischem Pixart-PMW-3360-Sensor für 58,39 Euro angeboten.

Darüber hinaus gibt es ein Cashback-Programm auf ausgewählte GeForce RTX 2060 Grafikkarten von Asus.

Mit wechselnden, tagesaktuellen Deals im Bereich des Gamings wird die "Party Never Ends" von Caseking veranstaltet.