AMD und Caseking* bewerben den neuen Ryzen 7 8000G Prozessor in Verbindung mit "Cyberpunkt 2077 Phantom Liberty", da die integrierte Grafikeinheit der APU die Grafikkarte ersetzen kann.

Die integrierte Grafikeinheit der neuen Ryzen-8000G-Prozessoren in Form der Radeon 700M soll es erstmals ermöglichen, auch neuere Spiele ohne eine dedizierte Grafikkarte flüssig darstellen zu können.

AMD hat die neuesten Prozessoren der Ryzen-Serie für den Sockel AM5 präsentiert. Die Prozessoren basieren auf der neuesten Phoenix-Generation, welche bis zu acht Kerne der Zen-4-Familie mit einer Radeon 700 Grafikeinheit auf Basis der RDNA-3-Architektur verbinden.

Der Ryzen 7 8700G stellt dabei das Topmodell mit einem maximalen Takt von bis zu 5,1 GHz dar. Der Prozessor besitzt insgesamt acht Kerne und kann bis zu 16 Threads gleichzeitig bearbeiten. Dank der freien Multiplikator-Wahl kann der Prozessor in Verbindung mit dem passenden Mainboard auch noch übertaktet werden. Als Arbeitsspeicher wird der neueste DDR5-Standard mit bis zu 256 Gigabyte unterstützt, zudem kann der Speicher auch mit dem ECC-Standard genutzt werden. Die maximale Verlustleistung liegt bei dem Ryzen 8700G bei 65 Watt.

Zu den weiteren Details des Ryzen 7 8700G zählen der PCI-Express-4.0-Standard, AVX-512 (Advanced Vector Extensions) und AMD Ryzen AI. Mit AMD Ryzen AI können viele KI-Anwendungen direkt auf Hardwareebene interpretiert werden, was eine schnellere Latenz und damit ein insgesamt schnellere Antwortzeit ermöglichen kann.

Die verbaute Grafikeinheit in Form der Radeon 780M geht mit bis zu 2,9 GHz zu Werke und bietet Hardware-Raytracing sowie AMD FSR. Die Leistung der Radeon 780M wird dabei als so stark bezeichnet, dass auch aktuelle Spiele in der FullHD-Auflösung flüssig dargestellt werden können. Dementsprechend bewirbt AMD und Caseking auch explizit das Gaming mit den neuen AM5-Prozessoren.