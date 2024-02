Microsoft PC Manager soll den CCleaner in Windows 10 und 11 ersetzen.

Mit dem Microsoft PC Manager bietet das Unternehmen aus Redmond eine eigene Software für das Bereinigen von Temporären-Dateien sowie die angebliche Beschleunigung des Betriebssystems an.

Die Software soll vor allem Nutzer des CCleaners überzeugen auf das Drittanwender Programm von Piriform Software Ltd zu verzichten. Der CCleaner gilt bereits seit längeren als eine potenziell unerwünschte Software ("PUA") und kann bei falscher Bedienung auch zu Problemen bei dem Betriebssystem führen.

Insgesamt empfiehlt Microsoft kein Programm für die Beschleunigung oder Bereinigung des Betriebssystems. Neben dem CCleaner von Piriform bieten noch andere Software-Hersteller wie Ashampoo den WinOptimizer oder AVG die TuneUp Utilities an. Mit dem Microsoft PC Manager soll künftig eine entsprechende Software direkt über das Betriebssystem bereitgestellt werden.

Bislang befand sich der Microsoft PC Manager allerdings noch in der Beta-Phase und kann jetzt erstmals als Finale-Variante getestet werden. Das Unternehmen plant dabei den Release in verschiedenen Regionen, entwickelt wurde das Programm von der chinesischen Abteilung des Betriebssystems und wurde deshalb nur in Mandarin angeboten. Mit der Finalen-Version wird auch die englische Version vorgestellt, eine deutschsprachige Version der Software wird bislang noch nicht angeboten.

Der eigentlichen Nutzer der Software ist dabei nicht genau definiert. Eigentlich stellt Microsoft bereits über das Betriebssystem selbst ausreichend Funktionen bereit, damit das System ordnungsgemäß und schnell funktioniert. Die eigentlichen implementierte Datenträgerbereinigung dürfte im Normalfall bereits ausreichend sein, um ein System "sauber" zu halten.