Starlink: Satelliten-Internet soll Mobilfunk-Technologie Konkurrenz machen

Mit sogenannten "Mobilfunkmasten im Weltraum" will Starlink den klassischen Mobilfunknetzen bereits in zwei Jahren Konkurrenz machen.

Bereits im August hat Elon Musk angekündigt, dass die Satelliten-Technologie von Starlink nicht nur für die Übermittlung des Internets genutzt werden kann, sondern auch Mobilfunknetz ersetzen könnte.

Bereits in zwei Jahren möchte das Unternehmen ein eigenes Mobilfunknetz anbieten, welches überall auf der Welt über die Starlink-Satelliten verfügbar ist. Dank der Datenübertragung mittels LTE, sollen auch die meisten aktuellen Smartphones mit dem Netz von Starlink kompatibel werden. Für die Smartphones soll das Netz von Starlink dann als Roaming-Netz angezeigt werden, sodass weder eine Änderung der Firmware noch spezielle Apps für die Nutzung der Mobilfunk-Technologie aus dem Weltraum nötig ist.

Für die Nutzung wird allerdings zwangsläufig die freie Sicht in den Himmel benötigt, weshalb die Nutzung von Starlink in Innenräumen, Höhlen oder dichten Wäldern wohl nicht oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung steht. Bei der Technologie kommuniziert das Smartphone direkt mit dem Satelliten über das LTE-Band, welcher dann das Signal an eine Bodenstation weiterleitet und die Informationen wiederum in das jeweilige Partnernetzwerk von Starlink weiterleitet. Für die USA konnte Starlink bereits T-Mobile als Partner gewinnen, ebenfalls stehen Partner für die Schweiz, für Australien, für Neuseeland, für Kanada und für Japan schon fest. Wann der Dienst in Deutschland starten wird und mit welchem Partnernetzwerk, kann hingegen noch nicht beantwortet werden.

Erste Textnachrichten über das Roaming-Netzwerk von Starlink sollen bereits ab nächsten Jahr verschickt werden können. Der Zugriff auf das Internet via LTE und Telefonate sollen dann 2025 folgen.