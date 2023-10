Corsair M75 Air: Ultraleichte Gaming-Maus für fast 150 Euro

Donnerstag, 12. Okt. 2023 19:45 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Corsair präsentiert die neue M75 Air als Gaming-Maus für höchste Präzision und richtet sich damit vor allem an anspruchsvolle FPS-Spieler.

Die M75 Air von Corsair ist als High-Performance-Gear entwickelt worden und richtet sich sowohl an anspruchsvolle Gamer als auch Content-Creator, die eine besonders leichte Maus mit maximaler Präzision wünschen.

Bei der M75 Air setzt Corsair auf ein fast symmetrisches Design, wobei jede Kante und jede Tastenpositionierung für die optimale Form von den Ingenieuren des Herstellers bewusst angepasst wurde. Die Maus selbst wiegt lediglich 60 Gramm und gehört damit zu den leichtesten Mäusen auf dem Markt. Die besonders leichte Bauweise soll vor allem bei schnellen FPS-Spielen einen Vorteil bieten, was auch von Profi-Gamern oftmals geschätzt wird, wenn diese die Maus über einen längeren Zeitraum von mehreren Stunden bewegen müssen.

Die Mausfüße der M75 Air sind dabei aus 100 Prozent PTFE und sollen ein besonders sanftes Gleiten auf jeder Oberfläche bieten. Als Sensor kommt bei der M75 Air der Corsair eigene Marksman 26K DPI zum Einsatz, welches als optischer Sensor besonders präzise sein soll und eine nahtlose Mikroeinstellung der persönlichen Präferenzen erlaubt.

Die Quickstrike-Tasten sollen für eine verzögerungsfreie Auslösung des Linken- und Rechten-Hauptschalters sorgen, welche dank der Slipstream-Wireless-Technologie von Corsair auch verzögerungsfrei an ein System ohne Kabel übertragen werden kann. Alternativ kann die Maus aber auch per Bluetooth angebunden werden, dabei muss allerdings auf die Slipstream-Wireless-Technologie verzichtet werden.

Der eingebaute Akku der M75 Air hält bis zu 100 Stunden, die Maus lässt sich aber ebenfalls im kabelgebundenen Modus betreiben und gleichzeitig wieder aufladen.

Die neue Corsair M75 Air wird zum aktuellen Release sowohl in Schwarz als auch exklusiv in der limitierten Launch-Edition in Gelb direkt über den Shopp von Corsair angeboten. Der Preis der Corsair M75 Air beträgt 149,99 Euro und ist ab sofort verfügbar.