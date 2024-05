Xbox Next: Offenes System mit einem Referenzmodell für mehr Hardware-Varianten?

Die nächste Generation der Xbox, die derzeit unter dem Codenamen "Xbox Next" entwickelt wird, könnte als offenes System konzipiert sein, das anderen Herstellern als Referenzmodell dient.

Diese Neuerung würde es Drittanbietern ermöglichen, eigene Versionen der Xbox zu kreieren und auf den Markt zu bringen.

Jez Corden, ein renommierter Journalist und Redakteur bei Windows Central, hat kürzlich bestätigt, dass dieses Konzept bereits seit letztem Jahr in der Diskussion ist. Die Idee ist, dass die Xbox Next ähnlich wie Nvidia-Grafikkarten oder das Microsoft Surface Pro 11 als Vorlage für andere Hersteller dienen könnte. Dies würde bedeuten, dass Unternehmen wie ASUS mit Produkten wie dem ROG Ally eigene Xbox-kompatible Geräte entwickeln könnten.

Sara Bond, die Leiterin der Xbox-Sparte, hat in einem Podcast angedeutet, dass die neue Konsole den "größten technischen Sprung" in der Geschichte der Hardware-Generationen darstellen wird. Obwohl das genaue Veröffentlichungsdatum noch nicht feststeht, deuten die jüngsten Spekulationen darauf hin, dass die neue Xbox in verschiedenen Ausführungen erscheinen könnte, einschließlich einer Handheld-Version.

Die Möglichkeit, dass die Xbox Next als Referenzgerät fungiert, würde eine neue Ära der Personalisierung und Vielfalt im Bereich der Spielekonsolen einläuten. Hersteller könnten die Freiheit haben, sowohl stationäre Desktop-Systeme als auch mobile Handheld-Geräte anzubieten, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind. Microsoft könnte zudem die Konsole mit unterschiedlichen Komponenten ausstatten, um eine breitere Palette an Optionen zu bieten.