Fractal Design Define 7 und Define 7 XL im Test Inhaltsverzeichnis > [1] Fractal Design Define 7 [2] Äußerlichkeiten [3] Innenleben [4] Einbau [5] Fazit

Universalgenie Generation 7 Fractal Design steht wie kein anderer Hersteller derzeit als Synonym für das schlichte, gut verarbeitete und flexible PC-Gehäuse. Über mehrere Generationen hat der Hersteller seine Gehäuse vor allem im Innenraum immer weiter perfektioniert und dabei was die Äußere Optik angeht nur wenig Experimente gewagt. Die Fraktal Design Define Serie ist dabei das Aushängeschild und mittlerweile schon in der sechsten Generation angelangt. Wer sich die Gehäuse nebeneinanderstelle, wird zwar äußerlich Unterschiede sehen, die Optik ist vom Prinzip her aber immer gleich geblieben. Die letzten größeren Änderungen beim Define wurden mit dem Modell Define R6 durchgeführt, dass Ende 2017 vorgestellt wurde und bislang bestes Gehäuse aus der Define Serie gilt. Aber auch die etwas abgespeckten Ableger wie das Fractal Design Define S2 sind sehr beliebt bei Fractal-Fans, da oft günstiger zu bekommen. Auch in den Bereich der RGB-Gehäuse hat man sich mit dem Define S2 Vision herangetraut. In eine komplett andere Richtung ging es zuletzt mit dem Vector RS, dass von der Optik bei Fractal etwas komplett Neues war und angesichts, der sonst sehr zurückhaltenden Designänderungen für Fractal optisch schon fast eine Revolution war. Dementsprechend unterschiedlich wurde das Gehäuse auch aufgenommen. Auch wenn die Optik sich drastisch unterscheidet, blieb der Innenraum auch beim Vector RS aber typisch Fractal Design. Wem das alles nicht gefallen hat, der darf nun aufatmen, denn die nächste Generation des Define steht schon in den Startlöchern, das Fractal Design Define 7!

Das Fractal Design Define 7 Schon ein erster Blick auf die neue Define 7 Serie zeigt, wo Define drauf steht, ist auch Define drin, denn optisch kommt das neuste Gehäuse wieder in genau dem gleichen schlichten und kantigen Design daher, dass die Fans der Serie so lieben. Wie zuvor hat sich der Hersteller das Gehäuse nach etwa 2 Jahren wieder zur Brust genommen und optimiert, was angesichts der extrem umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten des Define R6 gar nicht so einfach gewesen sein dürfte. Das neue Define 7 kommt noch modularer daher und setzt noch konsequenter auf die reine Optik. Da wo früher noch unterschiedliche Einsätze im Decke genutzt wurden, wird nun gleich der komplette Deckel ausgetauscht. Das bekannte Moduvent-System mit Kunststoffeinsetzen ist Geschichte, dafür gibt es nun einen komplett geschlossene Abdeckung ohne Einsätze. Andere Designmerkmale wie die Standfüße wurden ebenfalls leicht verändert. Insgesamt wirkt das Define 7 damit noch klarer, noch kantiger und noch etwas schlichter. Es ist das genaue Gegenteil des Vector RS mit seiner auffälligen Form und Glasabdeckung.

Das Fractal Design Define 7 XL Für den Innenraum des Define 7 hat Fractal Design erneut das Ziel der maximalen Flexibilität für jeden Einsatzzweck ausgerufen. Was das Define R6, soll das Define 7 eben noch besser machen und am Ende noch mehr Optionen bieten. Zwar lässt sich das Gehäuse nicht wie andere Modelle von Links auf Rechts umbauen, dafür soll es aber im Bezug auf den Einsatz von Laufwerken und Zubehör Möglichkeiten wie fast kein anderer Tower bieten. Das Grundkonzept der nun schon siebten Define Serie bleibt damit erneut gleich und dürfte kaum enttäuschen. Was Fractal Design am neuen Modell geändert hat schauen wir uns auf den nächstens Seiten unserer Tests zum Define 7 genauer an. Für unseren Test liegen uns sowohl das Define 7 als auch Define 7 XL vor. Da sich die Gehäuse bis auf ihre Größe in vielen Elementen sehr ähnlich sind, werden wir die meisten Optionen am Define 7 vorstellen, dass auch für den Großteil der Anwender das interessantere Modell sein wird. Das Define 7 XL ist ein echtes Schlachtschiff und eigentlich nur für Anweder interessant, die extrem Umfangreiche Konfigurationen mit gigantischem Platzbedarf zusammenbauen wollen. Ein dutzend Modelle des Define 7 Direkt zum Start gibt es eine Modellvielfalt, die staunen lässt. Gleich 12 verschiedene Modelle des Define 7 gehen an den Start, wobei neun als Midi-Tower und 3 weitere als Big-Tower verfügbar sind. Die unterschiedlichen Varianten ergeben sich dann durch Farbkombinationen und verschiedene Tönungen der Glasscheibe die als rechtes Seitenpanel vorhanden ist. Die bereits geräumige Midi-Tower Version des Define 7 kann Mainboards bis zu E-ATX aufnehmen. Beim riesigen Big- Tower, der auch sehr tief ausfällt, lässt sich quasi alles einbauen was geht, E-ATX / ATX / mATX / ITX / EE-ATX / SSI-CEB / SSI-EEB. Folgende Modelle sind zum Launch der neuen Serie verfügbar und werden zu einer UVP ab 164,99 bis hin zu 219,99 für die größte Version angeboten. Define 7 Black Solid - 164,99 Euro

Define 7 Black TG Light Tint - 174,99 Euro

Define 7 Black TG Dark Tint - 174,99 Euro

Define 7 Black/White Solid - 164,99 Euro

Define 7 Black/White TG Clear Tint - 174,99 Euro

Define 7 White Solid - 164,99 Euro

Define 7 White TG Clear Tint - 174,99 Euro

Define 7 Gray Solid - 164,99 Euro

Define 7 Gray TG Light Tint - 174,99 Euro

Define 7 XL Black Solid - 209,99 Euro

Define 7 XL Black TG Light Tint - 219,99 Euro

Define 7 XL Black TG Dark Tint - 219,99 Euro Lieferumfang Geliefert wird das Define 7 in einer großen Kartonage. Darin enthalten sind sämtliche Schrauben sowie ein weiteres Deckelcover, vier Laufwerksschubladen für die zusätzliche Montage von vier Laufwerken sowie ein weiter Rahmen für die Montage eines Laufwerks an dem Deckel oder auch auf der Rückseite. Das Define 7 XL kommt selbstredend in einer noch viel größeren Kartonage. Deutliche Unterschiede gibt es im Lieferumfang nicht, die Differenzen liegen im Inneren des Gehäuses wo bei der XL Version mehr Laufwerkskäfige und mehr Montageplätze bereit stehen. Die Optionen und Möglichkeiten in beiden Gehäusen sind so umfangreich, dass wir sie hier in Tabellenform und einmal nicht in Textform wieder geben, denn das würde vermutlich in einem Buch zum Define 7 enden. Die beiliegenden Anleitungen demonstrieren recht gut die unendlichen Optionen die beide Gehäuse bieten. Dabei verzichtet Fractal Design aber auf viel Text und demonstriert die Optionen anhand vieler Bilder.

Lieferumfang Define 7

Lieferumfang Define 7 XL Technische Daten Universalhalterung für 3,5”/2,5” Laufwerke 6 + 2 enthalten, 18 max 6 + 2 enthalten, 18 max Halterung für 2,5” Laufwerke 2 enthalten, 4 max 2 enthalten, 5 max 5,25” Schacht 1 2 Slots für Erweiterungskarten 7 + 2 vertikal 9 + 3 vertikal Mainboard-Kompatibilität E-ATX / ATX / mATX / ITX E-ATX / ATX / mATX / ITX / EE-ATX / SSI-CEB / SSI-EEB Netzteil Formfaktor ATX ATX Frontanschlüsse 1 x USB 3.1 Gen 2 Typ-C

2 x USB 3.0

2 x USB 2.0

Audio I/O

Power/Reset Buttons 1 x USB 3.1 Gen 2 Typ-C

2 x USB 3.0

2 x USB 2.0

Audio I/O

Power/Reset Buttons Lüfterpositionen 9 x 120/140 mm 11 x 120 mm oder 9 x 140 mm Lüfter Front 3 x 120/140 mm

(2 x 140 mm Lüfter enthalten) 4 x 120 mm oder 3 x 140 mm

(2 x 140 mm Lüfter enthalten) Lüfter Oberseite 3 x 120/140 mm 4 x 120 mm or 3 x 140 mm Lüfter Heck 1 x 120/140 mm

(1 x 140 mm Lüfter enthalten) 1 x 120/140 mm

(1 x 140 mm Lüfter enthalten) Lüfter Boden 2 x 120/140 mm 2 x 120/140 mm Staubfilter Boden + PSU

Front Lüfter + ODD Schacht

Top Panel Boden + PSU

Front Lüfter + ODD Schacht

