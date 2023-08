Aldi startet mit Lieferdienst in drei deutschen Städten

In den drei Städten Mülheim an der Ruhr, Duisburg und Oberhausen bietet Aldi Süd ab sofort über die Plattform "Mein Aldi" eine Auswahl von 1.300 Waren über die Website oder per App als Lieferdienst an.

Das Angebot von "Mein Aldi" umfasst dabei sowohl Waren des täglichen Bedarfs als auch Artikel darüber hinaus. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich vorerst nur um einen Test, welcher evaluieren soll, ob der neue Lieferdienst überhaupt auf Interesse stößt. Eine flächendeckende Umsetzung eines solchen Lieferdienstes ist bislang noch gar nicht geplant und auch das aktuelle Lieferangebot für die Städte Mülheim an der Ruhr, Duisburg und Oberhausen sei vorerst zeitlich begrenzt.

Die Produkte selbst sollen für die Kunden der Online-Bestellungen nicht über die Märkte bezogen werden, sondern über ein speziell dafür eingerichtetes Lager, welches als "Dark Store" bezeichnet wird. Die Preise von "Mein Aldi" sollen dabei denen im Supermarkt entsprechen und auch Angebotspreise sollen online berücksichtigt werden. Der Mindestbestellwert liegt bei 20 Euro, zusätzlich fallen noch 4,50 Euro Versandkosten an. Eine Bestellung mit einem Warenwert von über 50 Euro ist dann versandkostenfrei.

Neben der Lieferung direkt nach Hause bietet der Lieferdienst auch die Bestellung und Abholung direkt am Supermarkt an. Bedingt durch die hohe Preissensibilität der Konsumenten, will Aldi den Lieferdienst erst testen, bevor dieser weiter ausgebaut und auch in anderen Regionen eventuell zur Verfügung gestellt wird. Bislang sei der Onlinehandel mit Lebensmitteln in Deutschland kaum ein rentables Geschäftsmodell, weil viele Faktoren wie Personal, Rohstoff und Logistikaufwand nicht mit der durchschnittlichen Größe eines Warenkorbes und der dadurch erzielten Gewinnmarge in Einklang gebracht werden kann.