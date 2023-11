Alpenföhn Panorama 2 im Test

Ein neuer Kühlkraftzwerg

Besonders kleine Systeme sind dank moderner ITX-Boards und auch effizienterer CPUs immer interessanter geworden. Man kann damit im Prinzip auch die gleichen Leistungen erzielen wie mit großen PCs, wenn die Kühlung stimmt.

Je nach Gehäuse kann das zu einer Herausforderung werden, denn die Platzverhältnisse sind gerade bei kleinen ITX-Gehäusen sehr beschränkt. Es wird also oft ein sehr kompakter Kühler benötigt, der kaum über die Abmessungen des Mainboards hinausgeht.

Alpenföhn, bekannt für sein Kühlerportfolio mit wohlklingenden Namen von Bergen erweitert das eigene Angebot um einen neuen Low-Profile-Kühlkörper für ITX- und generell kompakte Systeme.

Neben einem 92-mm-Lüfter mit Jet-Stream-Technik, soll der Kühler durch sein komplett schwarzes Design sowie eine einfache Montage und eine vollständigen Sockel-Kompatibilität punkten.

Für eine UVP von 39,90 Euro geht der neue Panorama 2 als auch optisch deutlich aufgewerteter Nachfolger des Panorama an den Start.

Wie sich der Kühler in Sachen Kühlleistung und Lautstärke schlägt, klären wir wie immer in den nächsten Absätzen im Test. Für die Lesefaulen unter euch, schaut einfach einmal auf unserem TweakPC-Youtube-Kanal nach, denn viele unserer Tests haben wir dort in Form eines Videos festgehalten.

Der Panorama 2

Der Panorama 2 zeigt sich nach dem Auspacken in einem komplett schwarzen Design, ohne Schnörkel oder sonstige Farbakzente. Lediglich die Lüfterschrauben könnte man als solch einen Akzent wahrnehmen. Mit den sehr kompakten und fast quadratischen Abmessungen bringt Alpenföhn im Panorama 2 neben einer Kupferkontaktfläche auch vier 6-mm-Kupfer-Heatpipes für einen schnellen Wärmeabtransport unter. Eine kleine Blende soll für einen gerichteten Luftstrom bei den gebogenen Heatpipes sorgen und verbirgt diese zudem Optisch. Die Schrauben für die Endmontage sind bereits fest am Kühler integriert und auch mit montiertem Lüfter erreichbar.

Mit einer Höhe von nur 47 mm mit Lüfter, sollten auch bei besonders kompakten Gehäusen wie dem ASrock DeskMini keine Probleme auftreten.

Als Lüfter kommt ein schlanker 92-mm-Lüfter mit einem PWM-Anschluss zum Einsatz. Der Lüfter wird mit vier Schrauben am Kühlkörper fixiert und bietet beidseitig an den Ecken Antivibrations-Gummis. Ein großer Drehzahlbereich von 500 bis 3000 U/min soll zudem möglichst viele Anwendungsgebiete abdecken.

Die Verarbeitung des Panorama 2 lässt eigentlich keine Wünsche offen und präsentiert sich ringsherum hervorragend. Die Optik wurde gegenüber dem alten Panorama deutlich aufgewertet und modernisiert.