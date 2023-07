Edifier QD35 im Test - Bluetooth-Laustsprecher im stylischen Design Inhaltsverzeichnis > [1] Edifier QD3 [2] Praxiseindrücke und Fazit

RGB und Sound vereint Nach längerer Zeit wollen wir uns mit dem kompakten Bluetooth-5.3-Lautsprecher QD35 von Edifier mal wieder einen extravaganten Stück Hardware anschauen, das vielleicht auch für den einen oder anderen PC-Gamer interessant ist. Seit der Gründung im Jahr 1996 hat sich die Marke Edifier zu einem weltweit aktiven Anbieter von Lautsprechern, Kopfhörern und Audiozubehör entwickelt. Die Produkte von Edifier zeichnen sich oft durch ihre Kombination aus moderner Technologie und , ansprechendem Design aus, was definitiv auch beim QD35 der Fall ist. Zudem besitzt die Firma einen rechte guten Ruf was das Thema Preis-Leistung betrifft. Beim QD35 sticht vor allem das markante Design in Kombination mit der extravaganten Beleuchtung ins Auge. Aber auch technisch hat der QD35 einige Besonderheiten wie Ladebuchsen für Tablets und Smartphone. Lieferumfang und Zubehör Geliefert in einem schicken Karton mit Tragegriff befinden sich im Inneren neben der Box eine Schnellstartanleitung, ein Strom-, Klinken- und USB-Kabel sowie ein Reinigungstuch und einige Aufkleber. Edifier liefert sein Lautsprechersystem in einem eleganten Karton mit Tragegriff. Neben der Box überrascht das mitgelieferte Zubehörpaket. Eine praktische Schnellstartanleitung macht die Einrichtung schnell und einfach. Dank Strom-, Klinken- und USB-Kabel ist die Verbindung zu verschiedenen Geräten direkt auch ohne zusätzliches Zubehör sofort möglich. Zusätzlich befindet sich auch ein Reinigungstuch im Paket, das die Lautsprecher stets im sauberen Zustand hält, was gerade wegen der Glasoptik nicht ganz unwesentlich ist. Für Fans gibt es dazu noch Edifier-Aufkleber. Die QD35 im Detail Besonderes Augenmerk wurde auf das Design gelegt, das je nach Beleuchtung im Industrial oder Light Steampunk Genre einzuordnen ist. Eine transparente Oberfläche sorgt in Kombination mit den Treibern und der Beleuchtung für eine extravagante Optik. Je nach Beleuchtung sind allerdings Staubpartikel auf der Oberfläche sichtbar, aber genau dafür gibt es ja eben das mitgelieferte Tuch. Die Lautsprecher sind nicht durch eine Stoffhülle geschützt, weshalb man hier ein wenige Vorsicht bei der Handhabung walten lassen muss. Gummierte Füße an der Unterseite sorgen für einen sicheren Stand. Unten links wird als praktisches Feature die Uhrzeit angezeigt, die sich automatisch einstellt, sobald man den QD35 mit dem Smartphone verbunden hat. Eine weitere Anzeige zeigt welcher Tonmodus und welche Eingangsquelle gewählt wurden. Das Gehäuse unserer Version ist in weiten Teilen in Weiß ausgeführt und mit dem Edifier-Schriftzug versehen. Es wird aber auch eine schwarze Version des QD35 angeboten. Eine Riffelung der Oberflächt sorgt auch hier für ein eher auffälliges Design. Am rechten Gehäuserand befindet sich ein dreistufiger Ein/Aus-Schalter, der durch Drücken auch zum Umschalten der Eingangsquellen genutzt werden kann. Der Lautstärkeregler verfügt zusätzlich über eine Play/Stop-Funktion und kann zur Auswahl von Klangprofilen verwendet werden. Abgerundet wird das Bedienfeld durch den RGB-Regler zur Helligkeitseinstellung oder zum Umschalten einiger Effekte. Außerdem hat Edifier in den QD35 ein GaN-Ladegerät integriert, mit dem Smartphones oder Tablets über USB-C mit 35 Watt oder über USB-A mit 18 Watt aufgeladen werden können. Werden beide Anschlüsse gleichzeitig genutzt, laden beide nur mit 18 Watt. Die Rückseite ist dezent gehalten und bietet neben zwei Bassreflexöffnungen den Stromanschluss, die AUX-Eingänge sowie einen USB-Port für Laptop oder PC.

