Pornhub muss Nutzer aus US-Bundesstaat Arkansas sperren

Ein neues Gesetz im Bundesstaat Arkansas verlang eine Altersverifizierung für Porno-Webseiten anhand von Ausweispapieren.

Da Pornhub die pornografischen Inhalte allerdings zum Großteil kostenlos zur Verfügung stellt, sei eine genauere Verifizierung des Alters durch Ausweispapiere nicht möglich, sodass es für den Betreiber einfacher ist, die Inhalte vor dem Zugriff aller in Arkansas ansässigen Nutzern zu sperren.

Laut MindGeek schadet das Gesetz vor allem den Nutzern und bieten nur wenig den eigentlich geforderten Schutz von Kindern und Jugendlichen. Die Sperre gilt dementsprechend für alle pornografischen Webseiten des Betreibers. Neben Arkansas sollen noch sechs weitere US-Bundessaaten ähnliche Regularien für den Betrieb von Porno-Webseiten einführen, welche allerdings erst in den kommenden Monaten in Kraft treten. Bislang wurde der Zugriff auf die Webseiten bereits von Mississippi, Utah und Virginia gesperrt.

Während in Louisiana die Verwendung eines Online-Ausweises den Betrieb der Webseiten weiterhin ermöglicht, wird in anderen US-Bundesstaaten ein solcher Service nicht angeboten, weshalb MindGeek den Betrieb in diesen Regionen komplett einstellen muss.

In Deutschland muss bislang der Nutzer lediglich bestätigen, dass er das 18. Lebensjahr bereits erreicht hat, wenn er pornografischen Inhalte im Internet anschauen möchte. Die Kommission für Jugendschutzmedien befürwortet allerdings eine Altersverifikation, auch wenn die Mehrheit der Jugendlichen die Inhalte dann einfach im Ausland konsumieren würden, welche sich oftmals nicht um die Einhaltung des deutschen Rechts kümmern.