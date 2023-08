Corsair Platform:6 - Ein individuell gestalteter, modularer Schreibtisch

Über einen Online-Konfigurator kann die neue "Platform:6" von Corsair nach den Wünschen des Anwenders angepasst werden. Der Arbeitstisch soll dabei viele Möglichkeiten bieten und lässt sich modular zusammenstellen, sodass keine Wünsche offen bleiben.

Die Platform:6 von Corsair richtet sich an professionelle Anwender genauso wie an Gamer und Content-Creator. Entwickelt wurde das System in Kooperation mit der Tochterfirma Elgato, sodass viele Funktionen des Herstellers auch separat hinzugefügt werden können.

Der Standardtisch der Platform:6 ist ein knapp zwei Meter langer Tisch, der optional an den Seiten vergrößert werden kann. Auf den Seitenflächen von 30 x 70 Zentimeter kann beispielsweise ein kompletter PC gestellt werden, sodass dieser nicht unter dem Tisch verstaut werden muss. Die Tischoberfläche ist in dunklem, nussbaumfarben, gebeiztem Kautschukholz oder in schwarzem Laminat erhältlich.

Corsair bietet direkt vorkonfigurierte Systeme der Platform:6 an, welche beispielsweise mit zwei Monitor-Armen, motorisierter Höhenverstellung oder ein erweiterbares Schienensystem ausgestattet sind. Der Tisch der Platform:6 ist laut Corsair auch mit vielem Zubehör von Drittherstellern kompatibel oder kann mittels eigenen 3D-Drucker noch erweitert werden.

Darüber hinaus bietet Corsair auch eine Multi Frame Top Mounted von Elgato an, welche die Hardware von Elgato auf stylische sowie nützliche Art und Weise aufnehmen kann.

Die neue Corsair Platform:6 soll im vierten Quartal 2023 erhältlich werden. Der Preis dürfte je nach Konfiguration unterschiedlich hoch ausfallen, bislang wurde eine Preisvorstellung aber noch nicht genannt.