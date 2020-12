ASUS ROG Z11 im Test

ASUS ROG kann auch miniITX

ASUS extra auf Enthusiasten ausgelegte ROG "Republic of Gamers" Serie ist ursprünglich aus besonders hochwertigen Mainboards hervorgegangen. Mittlerweile besteht die Serie nicht mehr nur aus Mainboards sondern aus einer ganzen Reihe von Produkten, die sich alle primär an Gamer richten. Der Name ROG ist mittlerweile so erfolgreich, dass er eine riesige Fangemeinde besitzt und ettliche gerade auch vom Design her herausragende Produkte hervorgebracht hat.

Neben den bekannten GPUs und Mainboards sind in den letzten Jahren auch Peripherie wie Monitore, Headsets sowie AIOs dazu gekommen. Wir konnten uns zuletzt aus der Serie das Asus ROG Thor 1200W Netzteil, das ASUS ROG Theta Electret Highend-Headset oder die ASUS ROG Ryujin 240 - Luxus Wakü anschauen, die allesamt wirklich Spezielles boten.

In diesem Test schauen wir uns mit dem ROG Z11 das erste ITX-Gehäuse des taiwanesischen Herstellers genauer an. Anders als viele Gehäuse der Mitbewerber fällt das ROG Z11 relativ groß aus, bietet Platz für eine 240-mm-AIO, 140-mm-Lüfter und auch große Grafikkarten sollen im Gehäuse seinen Platz finden. Und natürlich sticht wieder ein Punkt ganz besonders heraus, das Design, denn das ROG Z11 besitzt eine wirklich einzigartige Optik.

Typisch für ein hochwertiges Gehäuse kommt neben dickem Aluminium auch viel Hartglas zum Einsatz. Also ungewöhnliches Feature ist das ITX-Mainboard im Gehäuse um 11° gedreht montiert, um so für mehr Platz zum Verlegen der Kabel auf der Rückseite sowie für eine bessere Kühlung zu sorgen. Dazu kann das Gehäuse stehen und liegend genutzt werden. Klingt alles sehr interessant, also legen wir doch gleich los.

Für alle, die das ASUS ROG Z11 lieber im Video sehen wollen haben wir natürlich auch wieder bewegte Bilder auf unseren TweakPC-Youtube-Kanal hochgeladen.

Lieferumfang und Technische Daten

Geliefert wird das ROG Z11 in einer schicken Kartonage, darin sind neben dem Gehäuse ein großes Zubehörpaket mit Schrauben, Pumpenbracket, SFX-Adapter, Kaltgeräteadapter, Kabelbindern und ein Nameplate enthalten. Eine tolle Anleitung rundet alles ab.