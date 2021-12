Nvidia GeForce RTX 3050 als 4 und 8 GB Variante geplant?

Die neue Grafikkarte könnte direkt zum Release mit zwei unterschiedliche großen Speicherbestückungen angeboten werden.

Angeblich wird Nvidia die neue GeForce RTX 3050 Ende Januar 2022 auf den Markt bringen. Die Grafikkarte könnte passend zur CES 2022 am 4. Januar vorgestellt werden und dann am 27. Januar in den Handel kommen.

Wie der über Nvidia-Produkte gut informierte Twitter-Nutzer "kopite7kimi" spekuliert, wird Nvidia die GeForce RTX 3050 in zwei unterschiedlichen Varianten anbieten. Das Modell mit vier Gigabyte GDDR6-Grafikspeicher soll als abgespeckte Variante mit dem GA106-150-Chip bestückt werden, welcher 2.304 CUDA-Kerne bietet. Die 8-GB-Variante der Grafikkarte soll hingegen mit der GA106-150-GPU bestückt werden, welche 2.560 CUDA-Kerne besitzt. Beide neuen Grafikkarten sollen auf ein Speicherinterface mit einer Anbindung von 128 Bit setzen und gleichzeitig vorgestellt werden.

Die TGP der GeForce RTX 3050 soll bei rund 90 Watt liegen.

Wie üblich können die Informationen nicht bestätigt werden und sind mit Vorsicht zu genießen. Der Nutzer "kopite7kimi" legt seine Quellen für die Spekulationen nicht offen, allerdings haben die Vorhersagen des Nutzers schon des Öfteren ins Schwarze getroffen und sollten nicht gänzlich ignoriert werden.

Neben der GeForce RTX 3050 werden zur CES 2020 von Nvidia noch weitere Ankündigungen erwartet. Als mögliche Kandidaten wird die GeForce RTX 3080 Ti für den Laptop als auch die GeForce RTX 3090 Ti für den Desktop gehandelt. Darüber hinaus wird wohl auch der Konkurrent AMD verschiedene Grafikkarten im Mittelklasse-Segment auf der Messe vorstellen.