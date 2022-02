Cooler Master XG Platinum: Neue Netzteilserie mit und ohne Beleuchtung

Montag, 28. Feb. 2022 18:30 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die neue Netzteile der XG Platinum Serie von Cooler Master wurden ursprünglich als XG Gold entwickelt. Nach einigen Änderungen und Verbesserungen kann der Hersteller die 80-Plus-Zertifizierung sogar noch verbessern und diese als XG Platinum auf den Markt bringen.

Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung der Netzteilplattform war die Verbesserung der Effizienz um die gleiche Leistung wie andere Netzteile zu erreichen, aber dabei eine geringere Wärme- und Geräuschentwicklung zu erzielen. Die Netzteile der neuen XG Platinum Serie sind dabei vollmodular und nach der neuesten Richtlinie der Intel-ATX-12V 2.53-Spezifikation entwickelt worden. Bei allen Netzteilen kommt ein 135-mm-FDB-Lüfter zum Einsatz, welcher unter weniger als 50 Prozent Last komplett abschaltet, bei den Kondensatoren setzt Cooler Master auf japanische Qualitätsware.

Neben den XG Platinum Netzteilen werden noch die Plus-Modelle vorgestellt, welche halbdigital ausgerichtet sind und über einen ARGB-Lüfter sowie ein LED-Informationsdisplay verfügen. Das Display kann über die MasterPlus+ Software gesteuert werden und kann dabei die Lüfterdrehzahl in Echtzeit anzeigen. Darüber hinaus kann über die Software auch die RGB-Beleuchtung des Lüfters nach den eigenen Wünschen angepasst werde. Das LED-Display ist dabei seitlich so positioniert, dass es beim Einbau in ein Gehäuse mit großen Seitenfenster gut sichtbar bleibt.

Angeboten werden die neuen Netzteile der XG Platinum Serie von Cooler Master für 159,99 bis 179,99 Euro und die Modelle der XG Plus Platinum Serie für 229,99 bis 249,99 Euro. Je nach Modell werden die Netzteile mit 650, 750 oder 850 Watt maximaler Ausgangsleistung angeboten.