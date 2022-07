MSI spendiert 45 Euro Steam-Gutscheine zu Spatium SSDs

Donnerstag, 28. Jul. 2022 23:14 - [rj]

SSDs sind aufgrund ihrer hohen Durchsatzrate und niedrigen Zugriffzeiten vor allem auch für Gamer interessant, denn sie können die Ladezeiten in Games massiv verkürzen. Wer auf eine schnelle SSD umsteigen will, der hat aktuell bei MSI die Option gleich noch einen Steam-Gutschein als Zugabe mit einzusammeln und sich davon bei Steam mit Games einzudecken.

Bei der "FUEL YOUR SPATIUM*" Aktion erhält jeder Käufer einer MSI M480 Spatium SSD mit oder ohne Kühllörper einen Steam-Gutschein über 30 Euro für eine 1 TB SSD und 45 Euro für eine 2 TB Version. Die Aktion läuft für gekaufte SSDs bis zum 31.8.2022, die über einen der Shop-Partner Amazon* oder Mindfactory* gekauft wurden.

Wir selbst haben schon an dieser und auch anderen Aktionen von MSI teilgenommen und die Prämien schnell und unkompliziert über das MSI-Kundeportal erhalten. Bei der aktuellen SSD-Aktion kann man sogar pro Nutzeraccount drei mal teilnehmen. Das Guthaben wird von MSI in Form von zwei oder drei 15 Euro Gutscheincodes übermittelt, die direkt über Steam eingelöst werden könne.

MSI bietet SSDs noch garn icht so lange an, hat aber mit den Spatium M480 eine sehr schnelle SSDs im Angebot. Mit einer sequenziellen Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s beim Lesen von Dateien und bis zu 6.800 MB/s beim Schreiben von Daten, gehören die Spatium M480 SSDs von MSI zu den schnellsten SSDs für den M.2-Port auf dem Markt. Die SSDs setzen zudem auf hochwertigen 3D-NAND-Flash in Verbindung mit einem DRAM- und SLC-Cache um die hohen Geschwindigkeiten zu erreichen.

Angeboten werden die M.2 Module mit oder ohne bronzefarbenen Aluminium-Kühlkörper und einer verlängerten Garantie über fünf Jahre.