CS:GO: 1,32 Millionen Spieler gleichzeitig auf Steam

Der Shooter "Counter-Strike: Global Offensive" gehört zu den erfolgreichsten Spielen weltweit und verzeichnete erst kürzlich mit 1,32 Millionen, gleichzeitig eingeloggten Spielern einen neuen Rekord auf Steam.

An den absoluten Rekord von "PUBG: Battlegrounds" bei Steam kommt "CS:GO" allerdings nicht heran. Vor rund fünf Jahren verzeichnete Steam bei "PUBG: Battlegrounds" mit 3,26 Millionen eingeloggten Spielern das absolute Maximum für ein Spiel bei der Plattform. Auf den zweiten Platz landet das Action-RPG "Lost Ark" mit 1,33 Millionen gleichzeitigen Spielern nur kurz vor dem neuen Rekord bei "CS:GO". Der vier Rang der Liste nimmt dabei "DOTA 2" mit insgesamt 1,3 Millionen Spielern ein, darauf folgt mit Cyberpunk 2077 das erste Singleplayer-Spiel mit 1,05 Millionen, gleichzeitigen Spielern.

Insgesamt nutzen oftmals mehr als 30 Millionen Spieler die Steam-Plattform von Valve. Dabei befinden sich dann bis zu 10 Millionen Spieler auch wirklich in einem aktiven Spiel. Die Statistik von Steam wird für die beliebtesten 800 Spiele in einem Intervall von 5 Minuten aktualisiert, für alle anderen Spiele wird die Statistik alle 10 Minuten erneuert.

Aktuell ist "CS:GO" dementsprechend das beliebteste Spiel der Plattform, gefolgt von "Hogwarts Legacy" mit rund 880.000 Spielern in den letzten 24 Stunden. Das neue Spiel im "Harry Potter"-Universum von Avalanche Software ist das aktuell am häufigsten verkaufte Spiel auf der Steam-Plattform und erfreut sich dementsprechend auch aktuell an einer großen Beliebtheit.